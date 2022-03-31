Dünyanın en büyük ikinci kripto para soygunu: Ronin Network'ün müşterileri paralarını geri alabilecek mi? - Son Dakika

Popüler video oyunu Axie Infinity'nin bağlı olduğu Ronin Network'ten 615 milyon dolarlık kripto para çalındı. Bu, dünyanın en büyük ikinci kripto para soygunu oldu.

Olaydan etkilenen 20 yaşındaki İngiliz Dan Rean, BBC'ye "Yaklaşık 500 dolar değerindeki 0,15 Ethereum kaybettim. Bu kötü ama daha kötü durumda olan arkadaşlarım var" diyor.

Daha kötü durumdaki arkadaşlarından biri olan 23 yaşındaki İrlandalı Jack Kenny ise kaybını, "10 bin dolar kadar içerideyim. İnsanların bu hacklenme olayının ne ifade ettiğini tam olarak anladığını sanmıyorum. 600 milyon dolar bu ağdaki tüm varlığın çok büyük bir bölümü" sözleriyle ifade ediyor.

ABD'den başka bir yatırımcı 8 bin dolar kaybettiğini ve Axie Infinity oyunundan kripto para biriktirip tüm varlığını kaybetmiş insanlar olabileceğini söylüyor.

Çevrimiçi video oyunu Axie Infinity'de kripto para kazanmak için oyuncular Axies denilen çizgifilm karakterlerini dövüştürüyor.

Tüm dünyada kripto para kazanmak ve NFT toplamak için bu oyunu oynayan milyonlarca kişi var.

Özellikle Filipinler oyunun tam zamanlı iş haline gelmeye başladığı ülkelerden.

Vietnam şirketi Sky Mavis'in sahibi olduğu Ronin Network, oyuncuların Axie Infinity'de kazandığı kripto paraları Ethereum gibi diğer kripto para birimleriyle değiştirmesine imkan tanıyor.

Şirket bir hackerın altı gün önce 540 milyon dolar değerinde kripto parayı kendisine transfer ettiğini ancak şirketin bunu ancak Salı günü bir müşteri kendi fonunu çekemediğinde fark edildiğini söylüyor.

Hacklenen para o günden bu yana değer kazandı ve şu anda 615 milyon dolar ediyor.

Bu, geçen yıl 2 milyar doları geçen toplu kripto para soygunlarının yalnızca sonucusu.

Hackleme olayının gelişimi bize kripto para birimleri ve merkeziyetsiz finans sistemlerinin tehlikesiyle ilgili çok şey anlatıyor.

Müşteriler paralarını geri alabilecek mi?

Ronin Network, tüm fonların geri ödendiğinden emin olmak için hukukçularla, adli kriptologlarla ve kendi yaratıcılarıyla çalıştığını açıkladı.

Bu sırada internet sitelerini askıya aldılar ve online bültenlerinde bir açıklama yayımladılar. Ancak BBC'nin defalarca yaptığı yorum talebine cevap vermediler.

Ayrıca sosyal medya hesaplarını yorumlara kapattılar.

Dan, "Müşteri hizmetlerini denemedim çünkü işe yaramayacağını biliyorum. Bunun ne zaman çözüleceğiyle ilgili onlardan haber gelmesini beklemek zorundayım. Umarım Ethereum'umu alabilirim. Kripto şirketleri sıradan şirketler gibi çalışmıyorlar" diyor.

Ronin Network henüz müşterilerine onların fonlarına ne olduğuyla ya da ne zaman paralarını geri alabilecekleriyle ilgili bir bilgilendirme yapmadı.

Çoğu toplu kripto para soygununda müşteriler bir şekilde geri ödeme aldılar ancak bu aylar ya da yıllar sürebiliyor.

Protos'tan kripto para yazarı David Canellis, kripto para şirketlerinin doğrudan iletişim konusunda zayıf olmalarıyla bilindiğini söylüyor.

Ronin Network, hacklemenin Axie Infinity'nin kullanıcı tabanının sürdürülemez boyutlara ulaştığı 2021 yılının Kasım ayında başladığını söylüyor.

Şirket, artan taleple başa çıkmak için güvenlik prosedürlerini hafifletmek zorunda kaldığını belirtiyor. Aralık ayında ortalığın biraz sakinleştiğini ancak güvenliği tekrar sıkılaştırmayı unuttuklarını ve hackerların bundan faydalandığını ekliyor.

Ekonomist ve yazar Frances Coppola, "Bu kripto şirketlerinde çok görülen bir şey" diyor. Çok sayıda hackleme görülmesinin dikkatsizlikten ve insanların fonlarının güvenliğinin önemsenmemesinden kaynaklandığını söylüyor.

En büyük beş kripto hackleme olayı

Kaynak: Kripto para analiz şirketi Elliptic

Uzmanlar kripto para şirketlerinin hackerlar için büyük bir para potansiyeli olarak görüldüğünü söylüyor.

Elliptic'ten Tom Robinson, kripto işlemleri geri dönülmez olduğu için bir hacker onu ele geçirdiğinde geri almanın çok zor olduğunu belirtiyor.

En son hacklenme olayının arkasında kimin olduğu bilinmiyor. Ancak bu illa ki bir siber suçlunun kendisi için para çalması durumu olmayabilir. Örneğin bazı kripto soygunlarının arkasında devlet destekli hackerlar bulunuyordu.

Chainalysis'taki kripto araştırmacılarına göre Kuzey Koreli hackerlar, geçen yıl en az yedi saldırıda kripto para platformlarından yaklaşık 400 milyon değerinde dijital varlık çaldı.