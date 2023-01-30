Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı! Türkiye adım adım zirveye yaklaşıyor - Son Dakika
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Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı! Türkiye adım adım zirveye yaklaşıyor

30.01.2023 09:48

ABD merkezli Global Firepower, 2023 yılında dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. Listede ABD birinci sırada yer alırken, ABD'yi Rusya takip ederken, üçüncü sırada ise Çin yer aldı. Geçen yıl listede 13. sırada yer alan Türkiye bu yıl iki basamak birden yükselerek listede kendine 11.sırada yer aldı.

Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023'ün listesini duyurdu. Sıralama, ülke ordularının hareket kabiliyeti, sahada uzun kalma gibi birçok faktör dikkate alınarak hazırlandı.

TÜRKİYE 11.SIRADA YER ALIYOR

Türkiye 145 ülkenin sıralandığı listede kendisine 11.sırada yer buldu. Geçen sene listede 13. sırada yer alan Türkiye, yeni savaş kazanımları ve ordunun kabiliyetlerinin artmasıyla bu yıl iki basamak birden yükselmiş oldu. Türkiye böylece birçok Avrupa ülkesini de geride bıraktı.

İşte dünyanın en güçlü orduları listesinde ilk 13 sırayı alan ülkeler:

1-ABD

2-Rusya

3-Çin

4-Hindistan

5-Birleşik Krallık

6-Güney Kore

7-Pakistan

8-Japonya

9-Fransa

10-İtalya

11-Türkiye

12-Brezilya

13-Endonezya

14-Mısır

15-Ukrayna

16-Avustralya

17- İran

18-İsrail

19-Vietnam

20-Polonya

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Son Dakika Dünya Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı! Türkiye adım adım zirveye yaklaşıyor - Son Dakika


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