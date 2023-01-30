Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023'ün listesini duyurdu. Sıralama, ülke ordularının hareket kabiliyeti, sahada uzun kalma gibi birçok faktör dikkate alınarak hazırlandı.
Türkiye 145 ülkenin sıralandığı listede kendisine 11.sırada yer buldu. Geçen sene listede 13. sırada yer alan Türkiye, yeni savaş kazanımları ve ordunun kabiliyetlerinin artmasıyla bu yıl iki basamak birden yükselmiş oldu. Türkiye böylece birçok Avrupa ülkesini de geride bıraktı.
1-ABD
2-Rusya
3-Çin
4-Hindistan
5-Birleşik Krallık
6-Güney Kore
7-Pakistan
8-Japonya
9-Fransa
10-İtalya
11-Türkiye
12-Brezilya
13-Endonezya
14-Mısır
15-Ukrayna
16-Avustralya
17- İran
18-İsrail
19-Vietnam
20-Polonya
Son Dakika › Dünya › Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı! Türkiye adım adım zirveye yaklaşıyor - Son Dakika