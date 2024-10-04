Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde - Son Dakika
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Dünya

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

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Dünyanın gözü İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesine çevrildi. Binlerce kişi cami önünde toplanırken son olarak Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından cuma namazını kıldıran Hamaney'in İsrail konusunda yapacağı açıklamalar Tel Aviv'de bile merak konusu.

04.10.2024 09:58
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, savaşı Orta Doğu'ya yaymakta kararlı gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail, bu ülkeyi yoğun bombardıman altına alırken dünyanın en çok merak ettiği konulardan biri ise İran'ın bu saldırılara vereceği yanıt.

GÖZLER VERECEĞİ MESAJLARA ÇEVRİLDİ

Önceki gün 200 balistik füzeyle İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyen İran'da bugün gözler dini lider Ali Hamaney'in vereceği cuma hutbesine çevrilmiş durumda.

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

BİNLERCE İRANLI TAHRAN'DA

Son olarak 2000 yılında Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak Irak'taki bir ABD üssüne füze fırlatmasının ardından cuma namazını kıldıran Hamaney için binlerce İranlı Tahran'a akın ederken vereceği mesaj da büyük merak konusu.

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

İSRAİL BASINI DA TAKİPTE

İran'ın bu hafta İsrail'e yaptığı füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ışık tutabilecek bir vaaz vermesi beklenen Hamaney'in bugün yapacağı açıklamalar Tel Aviv'de de dikkatle takip edilecek. İsrail basını da konuya geniş yer ayırdı.

Dünyanın gözü Hamaney\'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

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Son Dakika Dünya Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erkan Cinar:
    Atatürk gibi savaşın dicek bence 10 12 Yanıtla
  • Osman Erginyavuz:
    İran korkak devlet boş devlet 13 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    israile dikkat edin camiyi bambaliyabilir 12 1 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    it itin etini yemez 2 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Rabbim İslam inkılabı Rehberi Seyyid Ali Hamanei ağamıza ve tüm direniş ekseninde ki muctehid, alım, komutan, bilim adamı ve tüm mu'minleri korusun, bereketli uzun ömürler versin inşallah. İsrail'in yok oluşunu görmeyi bizlere nasip etsin Rabbimiz... 0 0 Yanıtla
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