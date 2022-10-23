New York Times'ın "Türk yoğurdu" paylaşımı bazı yabancı kullanıcıları sinirden deliye döndürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve en yakın rakibi arasındaki fark çok konuşulur

Uzun yıllardır Türk baklavası, döner ve kokoreç gibi birçok lezzeti sahiplenmeye çalışan Yunanistan, asırlardır Türk milletine ait olan yoğurdu da diğer ükelere geleneksel lezzeti olarak kabul ettirmeye çalışıyor. Birçok lezzetimizi kendilerinin gibi gösteren Yunanistan'a en güzel cevap dünyaca ünlü ABD basını New York Times'dan geldi.

TARİF PAYLAŞIMI BAZI KULLANICILARI ÇILDIRTTI

New York Times'ın Twitter hesabından "This Turkish yogurt cake" başlığı altında bir tarif yayınlandı. Paylaşımda "Bu Türk yoğurduyla yapılan kek, limon kokulu cheesecake'e benzer, ancak daha hafiftir ve daha tazedir. Ayrıca daha keskin bir kokuya sahiptir" sözleri yer aldı.

TÜRK KULLANICILARI YORUM YAĞDIRDI

Bu paylaşım birçok kişinin dikkatini ekti. İlk kez yabancı birinin "Greek yogurt" yerine "Turkısh yogurt" yazması Türk kullanıcılarını mutlu etti. Ancak bazı yabancı kullanıcılar "Türk yoğurdu" kelimesinden rahatsız oldu.