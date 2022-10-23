New York Times'ın "Türk yoğurdu" paylaşımı bazı yabancı kullanıcıları sinirden deliye döndürdü - Son Dakika
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New York Times'ın "Türk yoğurdu" paylaşımı bazı yabancı kullanıcıları sinirden deliye döndürdü

23.10.2022 17:03

Dünyanın önde gelen yazılı basınlarından olan New York Times'ın sosyal medya hesabından Türk yoğurdu ile ilgili bir paylaşım geldi. Paylaşım kısa sürede etkileşim toplarken bazı kişiler "Turkish yogurt" kelimesinden rahatsız oldu.

Uzun yıllardır Türk baklavası, döner ve kokoreç gibi birçok lezzeti sahiplenmeye çalışan Yunanistan, asırlardır Türk milletine ait olan yoğurdu da diğer ükelere geleneksel lezzeti olarak kabul ettirmeye çalışıyor. Birçok lezzetimizi kendilerinin gibi gösteren Yunanistan'a en güzel cevap dünyaca ünlü ABD basını New York Times'dan geldi.

TARİF PAYLAŞIMI BAZI KULLANICILARI ÇILDIRTTI

New York Times'ın Twitter hesabından "This Turkish yogurt cake" başlığı altında bir tarif yayınlandı. Paylaşımda "Bu Türk yoğurduyla yapılan kek, limon kokulu cheesecake'e benzer, ancak daha hafiftir ve daha tazedir. Ayrıca daha keskin bir kokuya sahiptir" sözleri yer aldı.

New York Times'ın 'Türk yoğurdu' paylaşımı bazı kullanıcıların canını sıktı

TÜRK KULLANICILARI YORUM YAĞDIRDI

Bu paylaşım birçok kişinin dikkatini ekti. İlk kez yabancı birinin "Greek yogurt" yerine "Turkısh yogurt" yazması Türk kullanıcılarını mutlu etti. Ancak bazı yabancı kullanıcılar "Türk yoğurdu" kelimesinden rahatsız oldu.

New York Times'ın 'Türk yoğurdu' paylaşımı bazı kullanıcıların canını sıktı
New York Times'ın 'Türk yoğurdu' paylaşımı bazı kullanıcıların canını sıktı
New York Times'ın 'Türk yoğurdu' paylaşımı bazı kullanıcıların canını sıktı
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York Times'ın 'Türk yoğurdu' paylaşımı bazı yabancı kullanıcıları sinirden deliye döndürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York Times'ın "Türk yoğurdu" paylaşımı bazı yabancı kullanıcıları sinirden deliye döndürdü - Son Dakika
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