Görüntü ses getirdi! Suikasta kurban giden başkan adayı verdiği röportajda tehditler aldığını söylemiş - Son Dakika
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Görüntü ses getirdi! Suikasta kurban giden başkan adayı verdiği röportajda tehditler aldığını söylemiş

10.08.2023 15:41

Ekvador'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde yolsuzluğa karşı duruşuyla tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Villavicencio'nun ölümü dünya basınında büyük yankı uyandırırken, saldırıdan önce uyuşturucu kartelinden tehditler aldığını söylediği ortaya çıktı.

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Villavicencio'nun ölümü dünya basınında büyük ses getirirken, başkan adayının saldırıdan birkaç hafta önce verdiği bir röportajda uyuşturucu kartelinden tehditler aldığını söylediği öğrenildi.

BAŞINA 3 EL ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.

YARALILARDAN 2'Sİ POLİS MEMURU

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti. Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

CİNAYETİN ARKASINDA "ORGANİZE SUÇLAR" VAR

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.

"BU SUÇ ASLA CEZASIZ KALMAYACAK"

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı. Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

GÜNLER ÖNCE VERDİĞİ RÖPORTAJ ORTAYA ÇIKTI

Villavicencio'ya yönelik suikast dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral oldu. Başkan adayının birkaç hafta önce verdiği röportajda uyuşturucu kartelinden ölüm tehdidi aldığını ve mücadeleyi sürdüreceğini söylediği görüldü.

"HAPİSHANE YAPTIRIP SUÇ ÖRGÜTLERİNİ BURAYA ATACAĞIM"

Seçilmesi halinde büyük bir hapishane yaptıracağını ve suç örgütlerini buraya atacağını da ifade eden Villavicencio videoda, kendisine çelik yelek giyme konusunda uyarılarda bulunduklarını ancak "Gömlekle karşınızdayım" dediği görülüyor.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Görüntü ses getirdi! Suikasta kurban giden başkan adayı verdiği röportajda tehditler aldığını söylemiş - Son Dakika


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