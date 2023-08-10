Görüntü ses getirdi! Suikasta kurban giden başkan adayı verdiği röportajda tehditler aldığını söylemiş

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Villavicencio'nun ölümü dünya basınında büyük ses getirirken, başkan adayının saldırıdan birkaç hafta önce verdiği bir röportajda uyuşturucu kartelinden tehditler aldığını söylediği öğrenildi.
Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.
Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti. Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.
Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı. Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Villavicencio'ya yönelik suikast dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral oldu. Başkan adayının birkaç hafta önce verdiği röportajda uyuşturucu kartelinden ölüm tehdidi aldığını ve mücadeleyi sürdüreceğini söylediği görüldü.
Seçilmesi halinde büyük bir hapishane yaptıracağını ve suç örgütlerini buraya atacağını da ifade eden Villavicencio videoda, kendisine çelik yelek giyme konusunda uyarılarda bulunduklarını ancak "Gömlekle karşınızdayım" dediği görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Görüntü ses getirdi! Suikasta kurban giden başkan adayı verdiği röportajda tehditler aldığını söylemiş - Son Dakika