Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi - Son Dakika
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Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi

10.08.2023 12:03

Ekvador'da başkan adayı Fernando Villavicencio'nun seçimlere 10 gün kala suikasta kurban gitmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Yolsuzluğa karşı dik duruşuyla tanınan Villavicencio'nun öldürülmesinin sorumluluğunu ise sosyal medyadan yayınladıkları video ile Los Lobos çetesi üstlendi.

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlenirken, yayınladıkları videoda kurt işareti yapıp zafer naraları attılar.

BAŞINA 3 EL ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.

Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi

YARALILARDAN 2'Sİ POLİS MEMURU

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti. Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi

CİNAYETİN ARKASINDA "ORGANİZE SUÇLAR" VAR

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.

"BU SUÇ ASLA CEZASIZ KALMAYACAK"

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı. Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi

SUİKASTI LOS LOBOS ÇETESİ ÜSTLENDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı yolsuzluk karşıtı Fernando Villavicencio'nun öldürülmesinin sorumluğunu Los Lobos çetesi üstlendi. Sosyal medyadan bir video yayınlayan çete üyeleri kurt işareti yaparak zafer naraları attı.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: yazıkk yüzünden dürüst bir adama benziyor Cevap Yaz 15 10 Yayından Kaldır
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