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Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı - Son Dakika

Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı

01.02.2022 11:38

Ekvador'da etkili olan yağışlar şiddetini arttırdı. La Gasca semtinden çığlıklar yükselirken, uluslararası haber ajansları heyelandan birbirinden korkunç fotoğraflar servis etti. En az 11 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede onlarca insandan haber alınamazken, kayıpların sayısı da netlik kazanmadı. Sosyal medyada paylaşılan video ise çok konuşuldu. Videoda çamura saplanıp kalan bir cansız bedeni çıkaran askerler yer aldı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da aşırı yağışlar Quito'daki La Gasca semtine felaket getirdi. Pazartesi günü öğleden sonra başlayan yağmur kısa sürede önünde durulamayan bir sel ve heyelana dönüştü. Yerel medya, Quito'nun kuzeyindeki La Gasca'da sokakların sular altında kaldığını, evlerin hasar gördüğünü ve araçların sürüklendiğini bildiriyor.

KAYIPLARIN SAYISI TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Aşırı yağışlar kısa sürede heyelana yol açarken, en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Onlarca insandan ise haber alınamıyor ve kayıpların sayısı tam olarak bilinmiyor.

SELİN ARAÇLAR VE MOTOSİKLETLERLE İLERLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Yerel medyada tamamen çamura gömülmüş semtte bazı araçların sürüklendiği görüntüleri ekrana getirdi. Sosyal medyada ise kaya ve çamurlardan oluşan selin önüne kattığı araçlar ve motosikletlerle ilerlediği görüntüler paylaşıldı.

Ekvador'da aşırı yağışlar heyelana neden oldu! Cansız bedenleri sokaktan topladılar

"TÜM ELEKTRİKLER KESİK, NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

La Gasca sakinlerinden bir kadın ise, sosyal medyaya yüklediği videoda, "Çığlık atan insanlar var, tüm elektrikler kesik. Ne olduğunu bilmiyoruz" sözleriyle yetkililerden yardım istedi.

Ekvador'da aşırı yağışlar heyelana neden oldu! Cansız bedenleri sokaktan topladılar

İNSANLAR KAPANA KISILDI

Caddeler dev gibi kayalar, ağaçlar, dallar, enkaz parçaları ve çöp konteynerleri ile dolu. Emerson Rubio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda semtte birçok insanın kapana kısıldığını yazdı. Uluslararası haber ajansı AFP, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine kurtarma çalışmalarında devreye giren ordu birliklerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Sosyal medyada, çamura saplanıp kalmış bir cesedi çıkaran askerlerin görüntüsü yer aldı. Yerel medya, bazı mahalle sakinlerinin yıkılan evlerindeki yakınlarını umutsuzca aradığını bildiriyor.

Ekvador'da aşırı yağışlar heyelana neden oldu! Cansız bedenleri sokaktan topladılar

EN BÜYÜK ŞELALE KAYBOLMUŞTU

İklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenen Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Coca Nehri'nin üzerindeki ülkenin en büyük şelalesi San Rafael 2020 yılında kaybolmuştu. Buna gerekçe olarak, heyelan sonucu ortaya çıkan bir obruğun şelalenin su kaynağını yutması gösterilmişti. Ekvador'un şelaleyi yeniden canlandırmayı düşünmediğini bildiren NASA, su kaynağının artık şelale yerine üç tane dereye su taşıdığını belirtmişti. Her yıl on binlerce turist çeken şelalede, suyun yere düşüş mesafesi yaklaşık 150 metreydi. Ülkenin en büyük şelalesi, Ekvador'un turizm rotasından ve turistlere tavsiyelerde bulunan sitelerden çıkarıldı.

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Güney Amerika, Ekvador, Medya, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı - Son Dakika
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