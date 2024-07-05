Ekvador ordusu, Los Lobos çetesi tarafından kaçırılan 49 madenciyi kurtardı

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Görüntülerde, askerlerin başkent Quito'nun 350 km güneyindeki Santa Martha kasabasında bir ormanda yürüyerek grubu derme çatma bir kampta buldukları görülüyor. Askerler başlangıçta en az 23 Los Lobos üyesinin ateşiyle karşılaştı, ancak çete üyeleri kaçtı. Olayda yaralanan olmadı.

MADENCİLER BİR KAMPTA BULUNDU

Operasyon sırasında, askerler madencilerin boyunlarının üzerine ellerini koyarak yerde diz çökmüş halde bulunduğu bir kamp buldu. İki çete üyesi sorunsuz bir şekilde etkisiz hale getirildi. Bir asker tarafından kaydedilen videoda, bir çete üyesinin Kolombiya'dan geldiğini söylediği görülüyor.

Kampta arama yapan askerler, daha önce öldürülmüş ve dördü parçalanmış beş ceset buldu.

Ekvador, artan şiddet suçlarıyla mücadele ediyor ve bu durum Başkan Daniel Noboa'nın defalarca olağanüstü hal ilan etmesine neden oldu. Başkan Noboa, Los Lobos da dahil olmak üzere 22 suç çetesini terörist grup olarak ilan etti. Haziran ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Los Lobos ve lideri Wilmer 'Pipo' Chavarria'ya yaptırım uyguladı.

ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Binlerce üyeden oluşan suç örgütü, Ekvador'un en önemli uyuşturucu kaçakçılığı örgütü olarak tanımlandı ve ülke genelinde şiddeti körükledi. Los Lobos, başlangıçta ana rakibi Los Choneros'un emrinde çalışan bir suikastçi grubu olarak ortaya çıktı, ancak Aralık 2020'de Los Choneros lideri Jorge Zambrano'nun öldürülmesi, Los Lobos ve müttefiklerinin hapishanelerde Los Choneros üyelerine karşı bir dizi saldırı başlatmasına yol açan bir güç boşluğu yarattı.

Los Lobos, Meksika'nın en güçlü suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli ile ittifak kurarak güçlerini artırdı. Çete, 2023 yılında Ekvadorlu başkan adayı Fernando Villavicencio'ya suikast düzenlemekle suçlandı.