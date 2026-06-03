El Nino Uyarısı: Sıcaklık Artışı Geliyor - Son Dakika
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El Nino Uyarısı: Sıcaklık Artışı Geliyor

El Nino Uyarısı: Sıcaklık Artışı Geliyor
03.06.2026 10:42
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BM, El Nino'nun yaklaşan etkilerinin tüm dünyada aşırı hava olaylarına yol açabileceğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Milletler, sıcaklıkları artıracak doğal El Nino hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, Tropikal Pasifik'te yüzey sularının ısınmasıyla oluşan El Nino hava olayının, haziran ve ağustos ayları arasında ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 80, bu tarihten sonra ise yüzde 90 olduğu belirtildi. Kurum, tüm ülkeleri erken uyarı sistemlerini güçlendirmeye çağırarak, bu durumun neredeyse her yerde ortalamanın üzerinde sıcaklıklar ve daha fazla aşırı hava olayı getireceği uyarısında bulundu. Açıklamada ayrıca, Tropikal Pasifik'te sıcaklık ölçümlerinin ortalamanın üzerinde seyrettiği ve bu durumun yıkıcı etkiler yaratabileceği vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısına gönderdiği video mesajda, dünyanın bu durumu acil bir iklim uyarısı olarak ele alması gerektiğini belirtti. El Nino koşullarının ısınan dünyanın ateşine körükle gideceğini kaydeden Guterres, "Tek etkili yanıt, krize eş değer bir iklim eylemidir. Bu da fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirmek, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak, en savunmasız olanları korumak ve herkes için erken uyarı sistemleri sağlamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, El Nino'nun tarım, enerji, ticaret ve su kaynakları gibi birçok alanı derinden etkilediğini vurguladı. Saulo, "Bu güncelleme önemli, çünkü El Nino küresel hava ve iklim modellerinin ana itici güçlerinden biridir. Ayak izi Pasifik Okyanusu'ndaki kökeninin çok ötesine geçerek tüm bölgelerdeki geçim kaynaklarını etkiliyor" dedi.

Gelişmiş mevsimsel tahminlerin ve erken uyarıların hayat kurtarmak ile ekonomik etkileri hafifletmek için hayati önem taşıdığını ifade eden Saulo, "El Nino'yu anlıyoruz ve bilim ile birçok ülkenin yatırımları sayesinde çok daha iyi hazırlanabiliyoruz. Ancak El Nino'nun yanı sıra aşırı doğa olayları da yaşıyoruz ve bu olaylar giderek daha fazla yatırım gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Hava Durumu, Ağustos, Enerji, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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