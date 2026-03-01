Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan: ABD ve İsrail böyle devam ederse sert kayaya çarpacak

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı "önleyici saldırı" yaptıklarını duyururken, ABD Başkanı Donald Trump da "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar başkent Tahran ve İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam şehirlerini kapsıyor.

"SAVAŞ 3-4 GÜN İÇERİSİNDE BİTEBİLİR"

Prof. Dr. Esat Arslan, saldırının uluslararası hukuki temele dayanmadığını belirterek, "Bu savaş uluslararası sistemin meşruiyet kriziyle karşı karşıya kalmasıdır. Bu saldırı hukuki bir zemine dayandırılmamaktadır." ifadelerini kullanan Arslan, savaşın kısa sürede sonuçlanabileceğini de ekleyerek, "Savaş 3-4 gün içerisinde bitebilir, uzun soluklu bir savaş olacağını düşünmüyorum." dedi.

"ABD VE İSRAİL SERT KAYA İLE KARŞILAŞABİLİR"

ABD ve İsrail'in olası ilerlemeleri hakkında uyarıda bulunan Arslan, "ABD ve İsrail bu konuda biraz daha ilerlerse sert kayaya çarpacak" ifadelerini kullandı. İran'ın Orta Doğu'daki balistik füze kapasitesine dikkat çeken Arslan, "İran, Orta Doğu'da en büyük balistik füze cephaneliğine sahip" dedi.

"ABD'NİN DESTEK ORANI DÜŞÜK KALABİLİR"

Arslan, ABD'nin kendi anavatanından uzak bölgelerde destek sağlama kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek, "Kendi anavatanından uzaktaki bir savaşı ABD'nin destekleme oranı alt seviyelerde olur" ifadelerini kullandı. Arslan, bölgedeki gelişmelerin Türkiye ve dünya için kritik önem taşıdığına dikkat çekti.