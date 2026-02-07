Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi - Son Dakika
Dünya

Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

Epstein\'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
07.02.2026 21:22
ABD'de onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında FBI'ın 2020 yılına ait bir belgesinde dikkat çekici istihbarat iddialarına yer verildi. Belgede, Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın gözetiminde casus olarak eğitildiği iddia edildi. Belgede, Epstein'ın Mossad tarafından devşirilmiş bir ajan olduğuna 'ikna olunduğu' iddia edilirken İsrail Başbakanı Netanyahu bu iddiaları reddetti.

FBI'ın 2020 yılına ait bir belgesinde, ABD'de en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında dikkat çekici istihbarat iddialarına yer verildi. "Gizli insan kaynağı" (Confidential Human Source – CHS) raporu olarak sınıflandırılan belgede, Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın gözetiminde "casus olarak eğitildiği" öne sürüldü.

SEÇİM SÜRECİ DOSYASINDA YER ALAN İDDİALAR

16 Ekim 2020 tarihli rapor, FBI'ın ABD'deki seçim sürecine yönelik "uygunsuz yerli ya da yabancı etki" başlığı altında derlediği istihbarat notları arasında yer aldı. Belgede, gizli kaynağın bu ana dosya kapsamında Epstein hakkında farklı başlıklara yayılan iddialar aktardığı belirtildi. Raporda, söz konusu iddiaların FBI tarafından doğrulandığına ya da resmi bir soruşturmaya konu edildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmadı.

DERSHOWİTZ GÖRÜŞMELERİ VE MOSSAD İDDİASI

Belgede, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Alan Dershowitz ile Epstein arasında geçtiği öne sürülen telefon görüşmelerine de yer verildi. Gizli kaynağın iddiasına göre, bu görüşmeler sırasında alınan notlar daha sonra İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'a iletildi.

Aynı raporda, Dershowitz'in başka bir ABD'li avukata, Epstein'ın "hem ABD hem de müttefik istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğunu" söylediği iddiası da kayda geçirildi. Ancak bu beyana ilişkin herhangi bir belge, tarih veya operasyonel ayrıntı sunulmadı.

"MOSSAD TARAFINDAN DEVŞİRİLDİĞİNE İKNA OLUNDU" İDDİASI

CHS raporunda yer alan bilgilere göre, Ehud Barak'ın, dönemin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "suçlu" olarak gördüğü öne sürüldü. Kaynak, Barak ile Epstein hakkında yapılan çok sayıda görüşmenin ardından, Epstein'ın Mossad tarafından devşirilmiş bir ajan olduğuna "ikna olunduğunu" iddia etti. Belgede, bu değerlendirmelerin kurumsal bir tespit değil, yalnızca kaynağın aktardığı kişisel kanaatler olduğu vurgulandı.

DAY ONE VENTURES VE RUSYA BAĞLANTISI

FBI belgesi, Epstein'ın ötesine geçen başka iddiaları da içerdi. Gizli kaynak, girişim sermayesi şirketi Day One Ventures'ın Silikon Vadisi'nde "teknoloji çalmak amacıyla faaliyet gösterdiğini" ileri sürdü. Şirketin kurucusu ve Epstein'ın eski halkla ilişkiler danışmanı Maşa Bucher'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir Rus gençlik ağıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. Bu iddialara ilişkin de doğrulayıcı bir bulguya yer verilmedi.

KUSHNER AİLESİNE YÖNELİK İDDİALAR

Raporda ayrıca, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in ailesi ile İsrail arasında uzun süredir devam eden ilişkiler bulunduğu öne sürüldü. Belgede, Kushner ailesine yönelik "yolsuz iş uygulamaları" iddiasına değinildi ancak ayrıntı paylaşılmadı.

EPSTEİN- BARAK İLİŞKİSİNE DAİR BİLİNENLER

Son dönemde yayımlanan başka belgeler, Epstein ile Ehud Barak arasında uzun süreli kişisel ve profesyonel bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştu. Bu kayıtlarda, Epstein'ın Barak'a teknoloji şirketi Palantir konusunda danışmanlık yaptığı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair için "yüksek" danışmanlık ücretlerini görüştüğü ve Lord Peter Mandelson'ın bir enerji şirketinde görev almasına aracılık ettiği bilgileri yer aldı. Ancak bu belgelerde istihbarat faaliyetine dair doğrudan bir unsur bulunmadı.

NETANYAHU'DAN AÇIK RED

İsrail Başbakanı Netanyahu, X platformunda yaptığı açıklamada, Epstein ile Barak arasındaki yakın ilişkinin Epstein'ın İsrail adına çalıştığı anlamına gelmediğini savundu. Netanyahu, bu ilişkinin aksine söz konusu iddiaları çürüttüğünü ileri sürerek, tartışmanın bir istihbarat meselesinden çok İsrail iç siyasetindeki gerilimlerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
