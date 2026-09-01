Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika
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Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'ne Katıldı

Erdoğan Bişkek\'te ŞİÖ Zirvesi\'ne Katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katıldı. Kırgız mevkidaşı tarafından karşılanan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdikten sonra oturuma geçti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Resmi temasları kapsamında Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin gerçekleştirildiği Ordo Kongre Merkezi'ne gelişinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafı çekiminin ardından zirve oturumuna geçildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika

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