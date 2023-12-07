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Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak - Son Dakika
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Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak

Bir dönem büyük gerilimin hakim olduğu Ankara-Atina hakkında normalleşme adımları atılırken, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği Yunanistan ziyareti öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uluslararası haber ajansları, Yunan hükümetinin Türklere vize kolaylığı konusunda önemli adımlar attığını ve müjdelerin Erdoğan'ın ziyareti sırasında duyurulacağını aktardı.

07.12.2023 - 08:38,  Güncelleme: 09:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Atina ziyareti öncesinde bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yunan hükümetinin Türklere vize kolaylığı konusunda önemli adımlar attığını duyuran uluslararası haber ajansları, müjdenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında duyurulacağını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATİNA ÇIKARMASI

Bu yıl kritik seçim süreçlerinden geçen Türkiye ve Yunanistan arasında gerilen iplerin normale dönmesi için dikkat çekici bir eşikten geçiliyor. Son aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle tansiyonun yükseldiği ve Ege'nin iki tarafından gerilimin arttığı ilişkilerde bugün Erdoğan kalabalık bir bakan heyetiyle birlikte Atina'ya giderek ilişkilerde yeni bir dönemin temellerini atmak istiyor.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA

Bu kritik ziyaret öncesinde uluslararası haber ajansları da dikkat çekici yorumlarda bulundu. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, "Her iki ülke de yıllar süren gerilimin ardından ilişkilerde yeni bir sayfa çevirmeyi umut ediyor" yorumuna yer verdi. 1990'larda iki ülkenin savaşın eşiğinde olduğu ve daha sonra Kıbrıs konusu, enerji kaynakları ve Ege Denizi'ndeki gerilim ile birlikte mülteci krizi gibi konularda anlaşmazlıklar yaşandığını aktaran ajans, Şubat ayında yaşanan depremlerden sonra ve seçim süreçlerinin atlatılmasıyla birlikte tansiyonun düştüğünü hatırlattı.

Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler! Türklere vize kolaylığı duyurulacak

TÜRKLERE VİZE KOLAYLIĞI DUYURULACAK

Reuters'a konuşan bir Yunan hükümet yetkilisi, "Pozitif bir gündeme ağırlık vererek bunun her iki tarafa da katkı sağlayacağını göstermek istiyoruz" dedi. Haberde, "Hükümet yetkililerine göre toplantılardan ortak bir deklarasyon ve ekonomi, sağlık, eğitim, tarım, göç ve turizm gibi sektörlerde anlaşmalar çıkacak. Yetkililer, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden Türk vatandaşlarının Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için yedi günlük turist vizesine yeniden başvurabilmeleri için izin aldığını ve bunun iyi niyetin bir kanıtı olarak ziyaret sırasında duyurulmasının beklendiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

AP: ERDOĞAN NEDEN ATİNA'YA GELİYOR?

ABD merkezli haber ajansı Associated Press ise, "Erdoğan neden Atina'ya geliyor" başlığıyla hazırladığı dosyada, "Gündemde ekonomi, ikili ilişkiler ve göç var. Yunanistan ile ilişkilerin düzelmesi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gerilen ilişkilerini yumuşatmasına yardımcı olacaktır" ifadeleriyle ziyareti duyurdu. Haberde, "Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin sadece birkaç saat sürmesi ve programının sıkışık olması bekleniyor. Yunan yetkililer ise daha şimdiden işbirliğinin geliştiğine dair işaretler görmeye başladı. Mitsotakis kabinesinin on üyesi ikili görüşmelere katılacak ve bunların çoğu Türk mevkidaşlarıyla deklarasyon ve işbirliği anlaşmaları imzalamakla görevli" ifadesi yer aldı.

YORUMLAR (4)
  • memet öztürk: TURKİYEDEKİ SURELİLER LERİN HEPSININ CEBİNDE TURKİYE KİMLİĞİ VERİLMİŞ Yanıtla 7 4
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  • Selim Kayisi: Bir gece ansızın gelebilirim. Yanıtla 11 4
  • Dan: Tabii. Turkler doviz getirsin. Yanıtla 16 3

Yunanistan, Türkiye, Atina, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak - Son Dakika
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