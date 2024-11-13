Erdoğan, Suriye ile İlişkilerin Normalleşmesi Üzerine Umutlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye- Suriye ilişkilerini yoluna koymak istediklerini söyledi, "Ben hala Esed’den umutluyum" dedi.

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı karede yer almıştı.

Zirvede Esad’ın konuşmasını dinleme imkanı olmadığını belirten Erdoğan, Suriye lideriyle bir araya gelmek istediğini söyledi.

"Ben hala Esed’den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım. Suriye’de adil ve kalıcı barışın zemini vardır. Bunu sağlamak için atılacak adımlar da bellidir. Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık. Bu normalleşmenin Suriye topraklarında barışa ve huzura kapı aralayacağını düşünüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü Türkiye'nin değil, "terör örgütü PKK/PYD/ YPG başta olmak üzere teröristlerin" tehdit ettiğini söyledi.

Erdoğan, Esad'a, "bunun farkına varma ve Suriye'de yeni bir iklimi başlatacak adım atarak ülkesine sahip çıkma" çağrısı yaptı.

Erdoğan, "Esed ile aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi inşallah çok daha fazlasıyla rahatlatacaktır" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygısından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, bununla birlikte tehdit hissetmeleri halinde her an sınır ötesi operasyonlara başlayabileceklerini vurguladı.

Erdoğan, "Suriye’nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Bu da terör örgütlerinin o bölgedeki karmaşadan beslenmesi ve orada tutunması için elverişli ortam hazırlıyor. Suriye’deki istikrarsızlık ve terör örgütlerinin orada tutunması bizim için bir güvenlik riskidir" diye konuştu.

Türkiye'nin sınırlarında hala "teröristlerin tutunduğu alanlar" bulunduğunu ve bunun ülke güvenliği için risk oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, "Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" dedi.

'Trump’ın kabinesi nasıl oluşacak, görmemiz gerekiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesini değerlendirirken, Türk-Amerikan ilişkilerinde çok daha farklı bir sürecin başlamasını umduğunu, iki ülkeye de kazanç sağlayacak adımların atılmasının temel beklentileri olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Biz Sayın Trump’la inşallah uluslararası toplantılar ya da ikili görüşmelerde bir araya gelmek suretiyle bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğimizi çok daha iyi bir şekilde tespit edeceğiz" dedi ve ekledi:

"Şu anda Sayın Trump’ın kabinesi nasıl oluşacak, nasıl bir kabine ortaya çıkacak bunları görmemiz gerekiyor...

"Sayın Trump’ın kabinesi, benim kabinemdeki arkadaşlarla yapacakları görüşmelerle birbirlerini çok daha yakından tanıyacak, bilecek ve ona göre de adımlarımızı inşallah atacağız. Bu noktada Başkan Yardımcıları ve Dışişleri Bakanları önem arz ediyor."

Trump yönetiminin, ekonomiyi öncelikli hedeflerinden biri olarak göreceğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin de stratejik coğrafi konumu ve genç nüfusu ile yatırım fırsatları sunan bir ülke olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi için yeni fırsatlar oluşturabileceklerini belirtti, özellikle enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında yeni iş birlikleri geliştirebileceklerini vurguladı.

'Muhalefet iç cepheyi sağlam tutma anlayışını anlayamamış gibi'

Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, muhalefetin, "iç cepheyi sağlam tutma anlayışını anlayamamış gibi göründüğünü" savundu.

Muhalefeti "gündelik siyasi meseleler, kazançlar, rantlarla uğraşmakla" suçlayan Erdoğan, "Biz ise küresel ve bölgesel riskleri okuyarak, uzun yıllara sirayet edecek politikalar üzerinde çalışıyoruz. İç cephemizi sağlam tutarken aynı zamanda teröre de göz açtırmayacağız" dedi.