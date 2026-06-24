Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile Sınırları 2030'a Kadar Açmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile Sınırları 2030'a Kadar Açmayı Hedefliyor

24.06.2026 09:55
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Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile sınırların açılması ve ulaşım bağlantılarının yeniden kurulmasını 2030'a kadar tamamlamak istiyor.

(ANKARA) - ABD destekli TRIPP koridoru ve geçen yıl Washington'da başlatılan barış süreci kapsamında Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile sınırların tamamen açılmasını ve ulaşım bağlantılarının yeniden kurulmasını 2030 yılına kadar tamamlamayı hedeflediğini açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, dün Brüksel'de yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile sınırlarını tamamen açmayı ve ulaşım bağlantılarını 2030 yılına kadar yeniden tesis etmeyi hedeflediğini söyledi.

Avrupa Birliği yetkilileriyle gerçekleştirilen temaslar kapsamında yabancı gazetecilerle konuşan Kostanyan, Erivan yönetiminin on yılın sonuna kadar Ankara ve Bakü ile tüm sınır ve ulaşım bağlantılarını tamamen açmayı öngördüğünü belirtti. Bölgesel ulaşım projelerinde kaydedilecek ilerlemelerin bazı güzergahların daha erken faaliyete geçmesini sağlayabileceğini de ifade etti.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞMESİ İVME KAZANIYOR

Kostanyan, son dönemde Türkiye'den gelen Ermeni mallarının Türk toprakları üzerinden transit geçişine izin verilebileceğine yönelik sinyallere dikkat çekerek, bunun Ermenistan'ın coğrafi izolasyonunu azaltabileceğini söyledi.

Türkiye ile Ermenistan'ın son dönemde doğrudan ikili ticaretin önünü açacak bürokratik hazırlıkları tamamladığı, tarafların birbirlerini yük taşımacılığında nihai varış noktası olarak göstermeyi engelleyen bazı kısıtlamaları kaldırdığı bildirildi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırı, Ankara'nın Birinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a destek amacıyla 1993 yılında sınır kapılarını kapatmasının ardından kapalı kalmıştı. 2026 yılının başından itibaren normalleşme sürecinin hızlandığı, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Erivan hattında tarifeli seferler başlattığı ve iki ülkenin vize prosedürlerini kolaylaştırma konusunda anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

TRIPP KORİDORU YENİ BAĞLANTI GİRİŞİMİNİN MERKEZİNDE

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan tarafından Ocak 2026'da açıklanan TRIPP Uygulama Çerçevesi, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan toprakları üzerinden engelsiz ve çok modlu bir ulaşım hattı kurulmasını öngörüyor. Güzergahın aynı zamanda Trans-Hazar Ticaret Koridoru'nun bir parçası olması planlanıyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri, koridoru Orta Asya ile Avrupa arasındaki ticaret bağlantılarının geliştirilmesi açısından önemli bir proje olarak görüyor.

WASHINGTON ZİRVESİ SONRASI SÜREÇ HIZLANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 8 Ağustos 2025'te düzenlenen Washington Barış Zirvesi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir barış anlaşması taslağını parafe etmişti.

Ocak 2026 tarihli TRIPP Uygulama Çerçevesi kapsamında, Erivan yönetimi kendi topraklarındaki tüm altyapının Ermenistan'ın egemenliği ve yargı yetkisi altında kalacağı yönünde güvence aldığını açıkladı.

TRIPP projesinin Türkiye'yi batıda Hazar Denizi'ne bağlaması ve Gürcistan üzerinden geçen mevcut güzergaha alternatif bir rota oluşturması hedefleniyor.

BARIŞ ANLAŞMASI HENÜZ İMZALANMADI

Türkiye, Ermenistan'ın öncelikle Azerbaycan ile kapsamlı bir barış anlaşması imzalaması gerektiğini birçok kez dile getirdi. Erivan ile Bakü arasında Ağustos 2025'te Washington'da parafe edilen barış anlaşması ise henüz resmen imzalanmadı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sınırların yeniden açılmasının bölgesel bağlantılar açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti.

TRIPP güzergahının geçtiği bölgelerde Rus sınır muhafızlarının varlığına ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye ve Azerbaycan kendi sınırlarına kadar olan yol altyapısını büyük ölçüde tamamladı. Ermenistan toprakları içindeki yaklaşık 43 kilometrelik bölümün ise henüz inşa edilmediği belirtiliyor.

Denize kıyısı bulunmayan Ermenistan, sınırların açılmasıyla ulaşım maliyetlerinin düşmesini ve ticaret yollarının çeşitlenmesini hedefliyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'a petrol ve doğal gaz sevkiyatına başladığı, bunun da yakıt fiyatlarında düşüşe yol açtığı bildiriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile Sınırları 2030'a Kadar Açmayı Hedefliyor - Son Dakika

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