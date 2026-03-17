Eşini öldüren yazar, çocuklar için kitap yazdı
17.03.2026 22:53
Kouri Richins, kocasını öldürmekle suçlanıyor, cinayet sonrası yasla başa çıkma kitabı yazdı.

ABD'de kocasının ani ölümünden sonra çocuklar için bir yasla başa çıkma kitabı yazan kadın, eşinin katili çıktı.

Utah eyaletinde görülen davada jüri, üç saat süren değerlendirmeden sonra Kouri Richins adlı kadını Mart 2022'de kocasını fentanil katılmış bir içecekle öldürmekten suçlu buldu.

Dava sırasında 35 yaşındaki Richnins'in milyonlarca dolarlık borcunun olduğu, kocası adına hayat sigortası yaptırdığı ve evlilik dışı bir ilişki yaşadığı kaydedildi.

Savcılar, Erich Richins'in öldürülmesinde kullanılan uyuşturucuyu satan kadın da dahil olmak üzere 40'tan fazla tanık çağırdı.

Kouri Richins'in savunma ekibi ise tanık çağırmadı ve kendisi de mahkemede ifade vermedi.

Richins ayrıca Park City kentindeki bir kayak merkezinin yakınlarında kocasının üstüne olan eve ait sigortalardan tazminat almaya çalışmaktan da suçlu bulundu.

Savcılar, sanığın kocasının ölümünden sonra 4 milyon dolarlık evin kendisine miras kalacağını sandığını belirtti.

Sanığın ayrıca evlilik dışı ilişki yaşadığı bir erkekle gelecek planları yaptığı da iddia edildi.

Yetkililer Richins'in daha önce de kocasını sandviçle zehirleyerek öldürmeye çalıştığını ve kurbanın neredeyse hayatını kaybettiğini belirtti. Richins bu ilk olaydan da cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

Kadının daha sonra eşi ölene kadar fentanil dozunu artırdığı savunuldu.

Tüm suçlamaları reddeden Richins'in hüküm giydiği en ağır suçlama olan taammüden (bilerek) cinayete 25 yıl ila ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Savcı Brad Bloodworth, "O Eric Richins'i bırakmak ancak onun parasını bırakmamak istedi" dedi.

Richins Mart 2023'te tutuklanmadan birkaç ay önce kendi üç çocuğu da dahil insanların yasla başa çıkmasına yardımcı olmak için yazdığını söylediği "Are You With Me?" (Benimle misin?) adlı bir resimli kitap yayınlamıştı.

Richins tutuklanmadan öce bir radyo yayınında "Bu kitabı yazdık ve tabii ki sadece bizim ailemizi değil, aynı süreçten geçen bütün aileleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz" demişti.

Mahkeme belgelerine göre, Kouri Richins, Aralık 2021 ile Şubat 2022 arasında, daha önce uyuşturucu suçlarından tutuklanmış bir kişiye mesaj atarak, reçeteyle satılan ağrı kesicilerden istedi.

Önce hidrokodon hapı aldı, ardından daha güçlü bir ilaç istedi ve "Michael Jackson'ın kullandığı türden bir şey" deyip, özellikle fentanil almak istedi.

İddialara göre, fentanili aldıktan üç gün sonra, kocasıyla Sevgililer Günü yemeği yedi ve ardından eşi rahatsızlandı.

Mahkeme kayıtlarında "Eric zehirlendiğine inanıyordu" denilirken, "Eric bir arkadaşına karısının onu zehirlemeye çalıştığını düşündüğünü söyledi" ifadeleri de yer aldı.

Buna göre iki hafta sonra Richins daha fazla miktarda fentanil satın aldı.

Savcılara göre Richins 4 Mart 2022'de gece yarısı polisi arayarak kocasını tepkisiz bir halde bulduğunu söyledi.

Polise, kocasına yatakta bir içecek ikram ettiğini ve ardından kabuslar gören küçük çocuklarından biriyle uyuduğunu anlattı. Daha sonra da kocasının yanına, odalarına döndüğünde eşini "soğuk" bir halde bulduğunu savundu.

Daha sonra yapılan adli tıp incelemesinde Eric Richins'in aşırı dozda fentanilden öldüğü tespit edildi ve vücudunda ölümcül dozun beş katı fentanil bulundu.

Kaynak: BBC

