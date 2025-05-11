Eurovision\'un açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 69.'su bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenleniyor.

AÇILIŞ TÖRENİNE GAZZE PROTESTOSU DAMGA VURDU

Türkiye'nin 2013 yılından bu yana katılmadığı organizasyonun resmi açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu.

İSRAİL BAYRAĞINA KARŞI FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Katılımcı ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı geçit törenin yapıldığı sırada bir protestocu, bariyerleri aşarak girdiği alanda İsrail bayrağının karşısına geçip Filistin bayrağı açtı.

"SOYKIRIMA ALKIŞ YOK"

Filistin bayraklı göstericiyle polis tarafından müdahale edilirken, bir başka göstericinin ise, "Soykırım şarkı yarışmasına hoş geldiniz" yazan bir pankart tuttuğu görüldü. Bir diğer pankartta ise "Basel Filistin'in yanında" ifadeleri yer aldı.