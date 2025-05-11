Eurovision Şarkı Yarışması'nın 69.'su bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenleniyor.
Türkiye'nin 2013 yılından bu yana katılmadığı organizasyonun resmi açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu.
Katılımcı ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı geçit törenin yapıldığı sırada bir protestocu, bariyerleri aşarak girdiği alanda İsrail bayrağının karşısına geçip Filistin bayrağı açtı.
Filistin bayraklı göstericiyle polis tarafından müdahale edilirken, bir başka göstericinin ise, "Soykırım şarkı yarışmasına hoş geldiniz" yazan bir pankart tuttuğu görüldü. Bir diğer pankartta ise "Basel Filistin'in yanında" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Eurovision'un açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)