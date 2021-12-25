Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı

İngiltere'de ikamet eden bir aile, köpeklerinin kızlarının üzerine doğru atlamasının ardından acı gerçekle yüzleşti. Evde oturdukları sırada köpekleri Hazel, bir anda 10 yaşındaki Evelyn Thomsen isimli kız çocuğunun üzerine doğru atladı. Köpeğin atlaması nedeniyle küçük kızın baldırında şişme meydana geldi.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından ayağındaki şişlik bir türlü indirilemeyen Evelyn, hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, şişliğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük kızın kanser olduğunu tespit etti.

KEMİK ÇEVRESİNDE TÜMÖR GELİŞMİŞ

Doktorlar, küçük kızın kemik çevrelerinde tümör geliştiğini ve hastalığının Ewing Sarkomu olarak adlandırıldığını belirtti. Ewing sarkomu kemik veya yumuşak dokuda oluşan bir kanser türü diye biliniyor. Semptomlar tümör bölgesinde şişme, ağrı, ateş ve kemik kırığı içerebilir. Başladığı en yaygın alanlar bacaklar, pelvis ve göğüs duvarıdır.

KÜÇÜK KIZ KANSERİ ATLATTI

Köpeğinin üzerine atlamasının ardından kanseri ortaya çıkan minik kız, kemoterapi aldıktan sonra bir dizi ameliyatlar geçirdi. Zorlu bir süreci geride bırakan Evelyn, önceki haftalarda girdiği ameliyatı da başarıyla atlattı. Şu anda durumu iyi olan minik kız, belli aralıklarla kontrole gidiyor.