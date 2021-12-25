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Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı - Son Dakika

Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı

25.12.2021 12:31

İngiltere'de yaşayan 10 yaşındaki Evelyn Thomsen isimli kız çocuğu, Hazel isimli köpeklerinin üzerine atlaması nedeniyle ayağından yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan kıza yapılan tetkiklerde kanser teşhisi konuldu. Kızın kemiklerinin çevresinde tümör geliştiği belirlendi.

İngiltere'de ikamet eden bir aile, köpeklerinin kızlarının üzerine doğru atlamasının ardından acı gerçekle yüzleşti. Evde oturdukları sırada köpekleri Hazel, bir anda 10 yaşındaki Evelyn Thomsen isimli kız çocuğunun üzerine doğru atladı. Köpeğin atlaması nedeniyle küçük kızın baldırında şişme meydana geldi.

Evde küçük kızın üzerine atlayan köpek, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından ayağındaki şişlik bir türlü indirilemeyen Evelyn, hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, şişliğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük kızın kanser olduğunu tespit etti.

Evde küçük kızın üzerine atlayan köpek, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı

KEMİK ÇEVRESİNDE TÜMÖR GELİŞMİŞ

Doktorlar, küçük kızın kemik çevrelerinde tümör geliştiğini ve hastalığının Ewing Sarkomu olarak adlandırıldığını belirtti. Ewing sarkomu kemik veya yumuşak dokuda oluşan bir kanser türü diye biliniyor. Semptomlar tümör bölgesinde şişme, ağrı, ateş ve kemik kırığı içerebilir. Başladığı en yaygın alanlar bacaklar, pelvis ve göğüs duvarıdır.

Evde küçük kızın üzerine atlayan köpek, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı

KÜÇÜK KIZ KANSERİ ATLATTI

Köpeğinin üzerine atlamasının ardından kanseri ortaya çıkan minik kız, kemoterapi aldıktan sonra bir dizi ameliyatlar geçirdi. Zorlu bir süreci geride bırakan Evelyn, önceki haftalarda girdiği ameliyatı da başarıyla atlattı. Şu anda durumu iyi olan minik kız, belli aralıklarla kontrole gidiyor.

Evde küçük kızın üzerine atlayan köpek, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
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England, Kanser, Tümör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı - Son Dakika
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