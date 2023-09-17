İstanbul'da Bizans dönemine ait altın yazma Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da Bizans dönemine ait altın yazma Tevrat ele geçirildi

İstanbul\'da Bizans dönemine ait altın yazma Tevrat ele geçirildi
Son Güncelleme: 17.09.2023 09:48

İstanbul Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat'ı 2 milyon dolara satmaya çalıştığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat'ı 2 milyon dolara satmaya çalıştığı tespit edilen M.S., A.E., T.Ş., E.B, Z.A. gözaltına alındı.

2 MİLYON DOLARA MÜŞTERİ ARAMIŞLAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, M.S., A.E., T.Ş., E.B., ve Z.A. isimli şüphelilerin, yasa dışı yollarla ele geçirdikleri tespit edilen altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat'ı 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul'da altın yazma Tevrat ele geçirildi! 2 milyon dolara satmak için müşteri ararken yakalandılar

KAFEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Eyüpsultan'da bulunan bir kafeye düzenlenen operasyonla; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderilirken, yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da altın yazma Tevrat ele geçirildi! 2 milyon dolara satmak için müşteri ararken yakalandılar
Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Jandarma, Tevrat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul'da Bizans dönemine ait altın yazma Tevrat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Bizans dönemine ait altın yazma Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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