Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi

Fas\'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi
01.03.2026 02:20
Fas\'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi
Fas'ta güvenlik güçleri, ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Tahran ile dayanışma göstermek amacıyla başkent Rabat ve Tanca kentlerinde organize edilen gösterilere müsaade etmedi. İki kentte de göstericilere müdahale edildi.

Fas'ta güvenlik güçleri, ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan göstericilere izin vermedi.

İKİ KENTTEKİ GÖSTERİLERE DE MÜSAADE EDİLMEDİ

Başkent Rabat'taki parlamento binası önünde Tahran ile dayanışma göstermek amacıyla organize edilen gösteriye, güvenlik güçleri müdahale etti. Göstericiler, dağılmadan önce "ABD halkın düşmanıdır, savaşlar artık yeter" ve "Siyonistlere de Amerikalılara da hayır" gibi sloganlar attı.

Ayrıca, ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde de İran ile dayanışma amacıyla yapılması planlanan gösteriye güvenlik güçleri müsaade etmedi. Tanca'da toplanan kalabalık, gösteri düzenlemeden güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

Fas'ta güvenlik güçleri ABD ile İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının protesto edilmesini engelledi
Tanca'daki gösteriye müdahale anları

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

Fas'ta güvenlik güçleri ABD ile İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının protesto edilmesini engelledi

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi - Son Dakika
