Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renleriyle büyüledi

30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi'nin birinci yılına girildi. 44 günde zafer elde eden Azerbaycan'a Türkiye de diplomasi dahil olmak üzere birçok uluslararası mecrada desteklerde bulunmuştu.

ZAFERİN YIL DÖNÜMÜ İÇİN AYDINLATILDI

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, bu kez Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar sürecek.

KARABAĞ SÜRECİ

Sürecin başından beri Azerbaycan'ın arkasında olan Türkiye'nin dışında Rusya'nın da müdahil olduğu devlet adamlarının görüşmelerinde, yenilgiyi kabul eden Ermenistan, işgal bölgelerinden çekilmeyi kabul etti. Yapılan anlaşmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında imzaladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEHMETÇİK İLE BİRLİKTE AZERBAYCAN'A GİTTİ

Gelişmelerin ardından Azerbaycan, 10 Aralık 2020'de Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenledi. Törene Mehmetçik ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan halkı tarafından sevgi seline maruz kaldı ve binlerce Azerbaycanlı ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla törenin yapılacağı alanı doldurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yıldönümü dolayısıyla İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi iş birliğinde Four Seasons Hotel'de düzenlenen "Karabağ Azerbaycandır" konulu sanat etkinliği ve kutlama programına katıldı.