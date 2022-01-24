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Fatma Girik: Ömrünü sinemaya adayan Yeşilçam'ın usta ismi - Son Dakika
BBC

Fatma Girik: Ömrünü sinemaya adayan Yeşilçam'ın usta ismi

24.01.2022 13:19
Fatma Girik: Ömrünü sinemaya adayan Yeşilçam'ın usta ismi

79 yaşında yaşamını yitiren Fatma Girik ömrünü sinemaya adadı.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, usta oyuncunun vefatını "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" sözleriyle duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada, Girik'in Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fatma Girik için yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak.

Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

Ömrünü sinemaya adadı

Fatma Girik ömrünü sinemaya adadı. İlk kez bir sinema setini çocukluğunun geçtiği Sultanahmet'te 9 yaşındayken gören Girik, bu filmin hayatını değiştiren ünlü yönetmen Memduh Ün tarafından çekildiğini ise yıllar sonra öğrenecekti. Girik, halktan bir sanatçı olduğunu her fırsatta dile getirdi.

12 Aralık 1942'de doğan Fatma Girik, yoksul bir alineni çocuğuydu.

Ailesi Kocamustafapaşa'da yaşayan Girik, çocukluğunun büyük bölümünde Sultanahmet'te anneannesinin yanında Cedid Mehmed Efendi Medresesi'nde dayıları ve kız kardeşi ile birlikte kaldı.

Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra babasına artist olmak istediğini söylediğinde; babası, ne yaparsa yapsın ''adam gibi'' olmasını söylemişti.

Genç yaşta annesiyle birlikte setlerde figüranlık yaparak başladığı sinema kariyerinde ilk olarak Seyfi Havaeri'nin yönettiği Leke (1957) filminde oynadı. Leke'yi, 1958 yılında yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı Murada Ereceğiz filmi izledi.

Girik'in kariyerinde dönüm noktası ise Memduh Ün'ün yönettiği 1960 yapımı Ölüm Peşimizde oldu. Filmde Ayhan Işık'ın canlandırdığı ve bir fabrikada şoförlük yapan Burhan'ın evlenmeyi planladığı fabrika işçisi Zehra karakterini oynadı.

Bu yıllarda Memduh Ün ile başlayan aşk hikayesi 55 yıllık bir birliktelikle 2015'te yaşamını yitiren Ün'ün son anına kadar sürdü.

Fatma Girik, Hürriyet gazetesine verdiği bir röportajda Memduh Ün için hislerini ''Aşk mı sevgi mi? Senin bir parçan oluyor. Annen, baban, gözün, kalbinin yarısı, her şeyin oluyor... Memduh da benim için öyle...'' diyerek anlatmıştı.

Sinema kariyeri boyunca yüzlerce filmde rol alan Girik, 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı, 1967 yılında Sürtüğün Kızı filmleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini aldı.

'Beyazperdede kendimize yakın özellikte kadınları oynadık'

1969 yılında Ezo Gelin (1968), 1970 yılında Büyük Yemin (1969) ve Boş Beşik (1969), 1971 yılında Acı (1970) filmlerindeki rolleri ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

1969 yılında ilk kez sahneye çıkıp şarkı söyleyen Girik, bir röportajında ''İnsanlar bizi olduğumuz gibi sevdiler. Çünkü biz beyazperdede de kendimize yakın özellikte kadınları oynadık. Dürüst, samimi, fedakar, aşka ve gurura inanan. Gurur dolu bir uzun yolculuk oldu bizimkisi. Sinemada para kazanmadık. Sahneye çıktım; sinemada ün, sahnede para kazandım'' demişti.

1978 yılında Kemal Sunal'la birlikte Can Film adlı yapım şirketini kurdu.

Girik, İstanbul'da 1989'da Sosyaldemokratçı Halkçı Parti'den (SHP) Şişli Belediye Başkanı seçildi ve beş yıl bu görevi sürdürdü.

Belediye başkanlığı yaptığı sırada Söz Fato'da (1990) adlı televizyon programını hazırladı.

'Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar, bana yeter'

Fatma Girik, aynı yıl rol aldığı Gün Ortasında Karanlık filmi sonrası beyazperdeye uzun bir ara verdi.

2005 yılında rol aldığı Sinema Bir Mucizedir yapımıyla geri döndü ve ardından oynadığı Babalar ve Evlatlar (2012) adlı televizyon dizisiyle ekranlara veda etti.

Memduh Ün ile birlikte Bodrum'a taşınan Girik, biriktirdiği servetinin, 17 kedi ve beş köpeği olduğunu söylemişti.

Fatma Girik, Posta gazetesine verdiği son röportajında kendisine vasiyeti sorulduğunda şunları söylemişti:

''Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter! Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi insan olmak, dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim. Halkın sanatçısı oldum.''

Ölüm haberinin ardından Fatma Girik için sanattan siyasete her kesimden yas mesajları paylaşılıyor:

Fatma Girik: Ömrünü sinemaya adayan Yeşilçam'ın usta ismi
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Fatma Girik, Memduh Ün, Yeşilçam, Sinema, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fatma Girik: Ömrünü sinemaya adayan Yeşilçam'ın usta ismi - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Fatma Girik: Ömrünü sinemaya adayan Yeşilçam'ın usta ismi - Son Dakika
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