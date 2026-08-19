Fedorov\'dan Seçim Çağrısı

Ukrayna'nın popüler eski savunma bakanı Mykhailo Fedorov, ülkede süren savaşa rağmen genel seçim yapılması çağrısında bulundu. Bu çıkış, Rusya'nın dört buçuk yıl önce başlattığı kapsamlı işgalden bu yana Volodimir Zelenskiy'in cumhurbaşkanlığına yönelik en büyük meydan okuma olarak görülüyor.Otuz beş yaşındaki Fedorov, 18 Ağustos'ta YouTube'a yüklenen bir videoda "Demokrasi Rusya tarafından rehin alınamaz" dedi ve Ukrayna'nın "tam da özgür bir Avrupa devleti olarak kalmak istediği için" savaştığını ekledi.Fedorov Ukrayna'da özellikle gençler arasında karizmatik bir isim olarak öne çıktı. Videoda Zelenskiy'in adını anmayan Fedorov, savunma bakanı olarak atanmasından sadece altı ay sonra geçen ay beklenmedik şekilde görevden alındı.Fedorov'un görevden alınması ülke genelinde protestolara yol açmıştı.Savunma bakanlığı döneminde bakanlığa yeni enerji getirmesi, yolsuzluğa karşı mücadeleye öncülük etmesi, eski askeri yapıları sorgulaması ve savaş alanını yeni teknolojilerle dönüştürmesiyle övgü topladı.Fedorov'un seçim çıkışıyla eş zamanlı olarak Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumları, mevcut ve eski milletvekillerinin yanı sıra cumhurbaşkanlığı ofisinde adı açıklanmayan bir yetkiliyi hedef alan özel bir operasyon yürüttüklerini açıkladı.Birkaç saat sonra Zelenskiy'in ofisi, yerel medyada düzenlenen baskınlara ilişkin haberlerin ardından ofisin başkan yardımcısı Iryna Mudra'nın görevden alındığını duyurdu.Savaşın 2022'de başlamasından bu yana Ukrayna sıkıyönetim altında bulunuyor; bu da seçimlerin askıya alınması anlamına geliyor.

Zelenskiy eski bakanının çıkışına yanıt vermiş değil ancak cumhurbaşkanlığı ofisinden bir kaynak BBC'ye "Füzelerin ve insansız hava araçlarının ortasında seçim planlamak son derece tuhaf. Bu, gerçekçilikten tamamen uzak olunduğunu gösteriyor" dedi.Videoda Fedorov, yolsuzluğun orduyu silah ve teçhizattan mahrum bıraktığından ve Kiev'in savaşı kazanmasını zorlaştırdığından şikayet etti.Ukrayna'nın "sistematik bir yönetim kriziyle" karşı karşıya olduğunu ve "değişimden korktuğunu" söyledi.19 Ağustos Çarşamba sabahı yaklaşık 100 protestocu Ukrayna parlamentosu önünde toplanarak "Fedorov'u savunma bakanlığına geri getirin" ve "Bıktık, diyalog istiyoruz" sloganları attı.Temmuz ortasındaki görevden alınmasının, kendisi ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi arasındaki gerilimlerden kaynaklandığına inanılıyor.Fedorov'dan birkaç gün sonra Syrskyi de görevden alınmıştı.Fedorov'a, askeri inovasyondan sorumlu başbakan yardımcılığı da dahil olmak üzere hükümette başka görevler teklif edildi, ancak yalnızca savunma bakanı olarak geri döneceğini açıkça belirtti.Salı gecesi videosunu paylaşmasından saatler önce Zelenskiy, parlamentodan geçici savunma bakanı Yevhenii Khmara'nın görevini onaylamasını istediğini doğruladı.Milletvekilleri Çarşamba öğleden erken saatlerde Khmara'nın görevini onayladı.Fedorov videoda adaletsizlik duygusundan söz ederek, "Toplumda bir göreve atanmada temel ölçütün profesyonellik, sonuçlar veya ülkeyi dönüştürme kapasitesi değil, sisteme kişisel sadakat olduğu hissi geliştiğinde bunun özellikle tehlikeli" olduğu uyarısında bulundu.Ülkede her hafta protestolar düzenlenmeye devam ediyor.Özellikle genç Ukraynalılar, yerleşik silahlı kuvvetler komutanı Khamara'nın genç dijital yenilikçi Fedorov'a tercih edilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtiyor.En ciddi meydan okumaFedorov YouTube videosunda kendi siyasi planlarına ilişkin herhangi bir işaret vermedi.Bunun yerine, Ukrayna'nın "uzun süren bir savaş sırasında bile tam bir demokratik süreci yeniden tesis etmesini sağlayacak yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizmaya" duyulan ihtiyaca odaklandı.Bir ay içinde, yalnızca eski görevine dönmek istediğini söyleyen bir kişiden, kapsamlı reform ve siyasi değişim çağrısı yapan bir figüre dönüştü.Zelenskiy'e karşı aday olma niyetini açıkça ifade etmedi ancak "kurumların isimlerden daha güçlü olduğu bir devlet" çağrısıyla şimdiye kadarki en ciddi meydan okumayı ortaya koydu.Seçim çağrısı, Fedorov'un savunma bakanlığına dönüşünü destekleyenler de dahil olmak üzere bazı Ukraynalı yorumcuları öfkelendirdi.Zelenskiy'in muhaliflerinden biri, hükümetin en sert rakiplerinin bile savaş sırasında seçim yapmanın imkansız olduğunu anladığını savundu.Parlamento önünde Fedorov'un göreve iadesini talep eden protestocular arasında bulunan 24 yaşındaki Ivan, BBC'ye, "Savaşın bu döneminde seçimler en iyi şey olmazdı" dedi.Zelenskiy'in görev süresi 2024'te dolduZelenskiy'in beş yıllık cumhurbaşkanlığı görev süresi Mayıs 2024'te sona erdi ancak Ukrayna yasaları uyarınca sıkıyönetim yürürlükteyken seçim yapılamıyor.ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl Kiev'in oylamadan kaçınmak için "savaşı kullandığını" öne sürdüğünde, Zelenskiy müttefiklerinin güvenliği sağlamaya yardımcı olması halinde 60-90 gün içinde seçimlere "hazır" olduklarını söylemişti.Adil ve güvenli bir seçim yapmak, Rusya'nın tekrarlanan bombardımanlarına maruz kalan bir ülke için önemli zorluklar doğuracak.Pek çok Ukraynalı Trump'ın açıklamalarını, Vladimir Putin'in Zelenskiy'nin meşru bir lider olmadığı yönündeki söylemine destek olarak gördü.Çarşamba günü düzenlenen son Rus saldırısında, güneydeki Herson kentinde bir insansız hava aracının bir minibüsü vurması sonucu dört kişi öldü.Herson'daki otobüsler ve minibüsler son aylarda defalarca hedef alındı; sürücüler ve yolcular hayatını kaybetti.Zelenskiy'ye sadık bir milletvekili olan Oleksandr Merezhko, Fedorov'un savunma bakanlığına dönüşünü desteklediğini ancak yeni seçim fikrini "çok tehlikeli ve gerçekçi olmayan" bir öneri olarak gördüğünü söyledi: "Bu, ülkeyi ve birliğimizi, dayanıklılığımızı zayıflatır. Bu nedenle seçim yapılması fikrinin ne yazık ki Putin'in işine yaradığını düşünüyorum."Ancak muhalefet milletvekili Volodımır Aryev buna katılmadı ve Zelenskiy'yi gerçeklikten kopuk olmakla suçlayarak "Seçimlerle kaos arasında tercih yapmak zorunda olduğumuz bir noktaya geldik" dedi. olan Fedorov, Putin'in Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgalini başlatmasının ardından ilk günlerde Ruslara karşı siber saldırılar düzenlemek için gönüllülerden oluşan "Ukrayna Bilgi Teknolojileri Ordusu"nu kurdu.Daha sonra "Drone Ordusu" adlı başarılı bir bağış kampanyasına öncülük etti ve Rus hedeflerini vurduklarında Ukrayna askeri birliklerine puan kazandıran bir sistem tasarlayarak savaşa "oyunlaştırma" unsurları kattı.Savunma bakanı olarak insansız hava araçları, yüksek teknoloji savaşı ve tedarik konularına odaklanmayı sürdürdü ve SpaceX kurucusu Elon Musk'tan Rusya'nın drone saldırıları için Starlink uydularını kullanmasını durdurmasını istedi.Bu adımın, Rusya'nın cephe hattındaki operasyonlarında ve ilerleyişinde önemli aksamalara neden olduğu belirtiliyor.Görevden alınmasının hemen ardından Facebook'ta yaptığı paylaşımda Fedorov, başarılarını sıraladı ve "asimetri, inovasyon hızı ve örgütsel güç yoluyla düşmanı yenmeye" devam edeceğini söyledi.Ukrayna son haftalarda Rusya genelinde uzun menzilli saldırılarını artırdı; petrol rafinerilerini ve ülkenin en büyük çevrimiçi perakendecisi Wildberries'in depolarını hedef alan yüzlerce insansız hava aracı fırlattı.Bölge Valisi Andrey Vorobyov'a göre Moskova, Cumartesi gecesi yaklaşık 600 insansız hava aracının fırlatılmasıyla "son dönemin en büyük drone saldırılarından birine" maruz kaldı.Yerel yetkililere göre Ukrayna'nın Rusya genelinde gerçekleştirdiği son saldırılarda dokuz kişi öldü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 23 kişi yaralandı.Salı günü erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarında ise 17 kişi öldü.Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın son Ukrayna saldırılarında İngiltere yapımı insansız hava araçlarının kullanıldığının doğrulanmasının ardından yaptığı uyarıya Ukrayna'ya tam desteğini yineledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .