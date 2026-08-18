Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz - Son Dakika
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Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz
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Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırı sonrası siyasetten peş peşe tepki geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıyı kınayarak Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi çağrısı yapıldı.

Gaziantep'te Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı, siyasetin gündemine oturdu. Meriç’in tedavisi sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınayarak sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: ŞİDDETİN KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Melih Meriç’e yönelik saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, bir milletvekilinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz

Çiftçi, “Ülkemizde huzur ve güven ortamını hedef alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade ederek Meriç’e, ailesine ve parti mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ADALET BAKANI GÜRLEK: FAİLLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK 

Adalet Bakanı Akın Gürlek de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Meriç’e yönelik saldırıyı “menfur saldırı” olarak nitelendirerek sert biçimde kınadı.

Meriç’e acil şifalar dileyen Gürlek, saldırının ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz

Gürlek, saldırının tüm boyutlarının aydınlatılacağını belirterek, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gerekli adımların kararlılıkla atıldığını vurguladı.

ÖMER ÇELİK: ŞİDDET KÜLTÜRÜ SİYASİ ALANDA DA MAHKUM EDİLMELİ 

AK Parti Sözcüsü  Ömer Çelik de saldırıya tepki gösterdi. Şiddetin her türlüsünün lanetlenmesi gerektiğini belirten Çelik, siyasi alanda da şiddet kültürünün kesin biçimde reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, “Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir” dedi.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz

Çelik, tedavisi devam eden Meriç’in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek ailesine ve parti teşkilatına geçmiş olsun mesajı gönderdi.

ÖZGÜR ÖZEL: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise saldırının ardından yaptığı açıklamada Meriç’e yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz

Meriç’in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özel, “Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel, Meriç’in en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden aralarına dönmesini diledi.

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Son Dakika Yeni Parti Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz - Son Dakika
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