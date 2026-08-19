Sındırgı'daki Yangın Simav'a Sıçradı - Son Dakika
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Sındırgı'daki Yangın Simav'a Sıçradı

Sındırgı\'daki Yangın Simav\'a Sıçradı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde süt kamyonundan çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle Kütahya'nın Simav ilçesine doğru büyüyen yangına 6 uçak, 6 helikopter, 300 personel ve 60 arazözle müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir süt kamyonundaki yangının ormana sirayet etmesiyle başlayan orman yangını Kütahya'nın Simav ilçesine doğru büyüyor. 

Saat 14.00 sularında süt kamyonundaki yangın çam ormanlarını da tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Düvertepe Osmanlar ve Şapçı köylerinin arazisindeki orman yangınının Kütahya'nın Simav ilçesi sınırına doğru büyüdüğü kaydedildi.

BÖLGEDEKİ MADEN OCAKLARINDAN İŞ MAKİNELERİ GETİRİLDİ

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye, Sındırgı Belediyesi ekipleri, bölgedeki maden ocaklarından gelen iş makineleri, orman işçileri, belediye işçileri ve köylüler yangın için seferber oldu. Yangına 12 hava taşıtı ile 60 arazöz, 3 iş makinesi, 300'den fazla personelin müdahale ettiği, rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Hava taşıtları yakındaki Çaygören Barajı'ndan su alarak havadan alevlere müdahale ediyor. Sarp yamaçlardaki çam ağaçlarına ise karadan güçlükle müdahale ediliyor.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Balıkesir, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'daki Yangın Simav'a Sıçradı - Son Dakika

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