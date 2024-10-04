Fenerbahçe, Twente ile Berabere Kaldı

Dünya

Yusuf Özkan/ Lahey

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında, Hollanda temsilcisi FC Twente ile deplasmanda 1 - 1 berabere kaldı.

Hollanda medyası, Enschede kentindeki Grolsch Beste Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya geniş yer verdi.

Geçen yıl UEFA Konferans Ligi elemelerinde FC Twente ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 5 - 1 ve 1- 0'lık skorlarla yenerek çeyrek finale kadar yükselmişti.

Hollanda medyası, maç öncesi geçen yıl oynanan bu iki karşılaşmaya işaret ediyordu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, "FC Twente, Fenerbahçe karşısında yaşadığı acı anıyla yüzleşebilecek mi?" başlığını atarken, Volkskrant gazetesi, "Yıldız antrenör Mourinho için önemli olan tek şey kazanmaktır. Twente'nin Fenerbahçe karşısında şansı var mı?" diye soruyordu.

Hollanda medyası, en çok, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen ve "The Special One" olarak adlandırılan Jose Mourinho'ya vurgu yapıyordu.

Hollanda medyası, geçen hafta Old Trafford Stadyumu'nda İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United ile 1 - 1 berabere kalarak, UEFA Avrupa Ligi'ne puanla başlayan Twente'nin, aynı başarıyı Fenerbahçe karşısında gösterip gösteremeyeceğini merak ediyordu.

Enschede'deki maça daha etkili başlayan taraf olan Twente'nin 28. dakikada Vlap'ın attığı golle öne geçerek, 71. dakikaya kadar üstünlüğünü sürdürdü.

Hollandalı futbol yorumcularına göre, Manchester United karşısında alınan beraberlik rastlantı değildi ve Twente, Fenerbahçe'den "geçen yılın intikamını almaya" çok yakındı.

Ancak Jayden Oosterwolde gibi daha önce Twente forması giymiş Dusan Tadiç, 71. dakikada attığı golle, Hollanda ekibinin 3 puan hayalini söndürdü.

Hollandalı Kamu yayıncısı NOS, "Twente Avrupa Ligi'nde galibiyete çok yaklaştı ama Tadiç Fenerbahçe'ye puan kazandırdı" başlığını kullandı.

NOS'un haberinde, ilk yarıda kısa sürede iki güzel fırsat yakalayan Fenerbahçe'nin Youssef En - Nesyri ve Oosterwolde ile bunları değerlendiremediği belirtildi.

Hollanda Televizyonu'na göre, Fenerbahçe ikinci yarı baskıyı arttırmaya çalışsa da, "özensiz" bir görünüm sergiledi. Ancak, Hollandalı yıldız Sofyan Amrabat'ın, "kimsenin görmediği bir açıklık bularak, Tadiç'i Twente kalecisiyle karşı karşıya bıraktı ve Twente'ye büyük bir darbe indirdi” denildi.

De Telegraaf gazetesi de, Tadiç'i başlığa taşıdı. "Duşan Tadiç attığı golle, eski kulübü Twente'nin hak ettiği galibiyeti önledi" başlıklı haberde, Hollanda ekibinin, "Türk yıldızlar topluluğuna karşı üstünlük sağladığı" vurgulandı.

'Twente Mourinho'dan etkilenmedi'

De Telegraaf'a göre, Fenerbahçe'nin yaklaşık yarısı kadar değere sahip olan Twente, "The Special One" Mourinho ve yıldızlarla dolu ekibinden hiç etkilenmedi.

Voetbal Niewus'un, "Tadiç eski aşkına acı verdi ve Twente'ye karşı beraberlik golünü attı" başlıklı haberinde, ilk yarı baskın oynayan ev sahibi takımın, ikinci yarı karşısında bambaşka bir Fenerbahçe bulduğuna işaret edildi.

RTL Haber kanalı, gelişmeleri, "Twente, Fenerbahçe'ye puan kaptırdı" başlığıyla aktardı.

"Mourinho'nun takımı karşısında Twente'nin uzun süre Baskın oynadığını" belirten RTL Haber'e göre, kaleci Livakoviç'in başarılı kurtarışları ve Teknik Direktör Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri, ev sahibi ekibe galibiyet şansı tanımadı.

AD gazetesi de, "Güçlü Twente'nin Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı Avrupa zaferi, Tadiç'in golüyle parmaklarının arasından kayıp gitti" başlığını kullandı.

Gazeteye göre, Twente'nin 8 rakibinden 6'sı kağıt üzerinde Enschede ekibinden daha iyi. Fenerbahçe de bunlardan biri.

Perşembe akşamı Twente büyük bir sürprize çok yaklaştığını belirten AD'ye göre, Fenerbahçe karşısında alınan bir puan kesinlikle iyi bir sonuç.

Enschede bölgesinde yayımlanan Tubantia gazetesi ise, "Güçlü Twente, Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı" başlığıyla çıktı.

Haberde şöyle dendi:

"FC Twente'li oyuncular maç sonunda en fazla hayal kırıklığına uğrayan taraftı. Fenerbahçe'nin canını çok daha fazla yakabilirlerdi. Takım sağlam oynadı ama Türk süper gücünün, ateşin tüm kazanlarda çatırdadığı eski moda bir Enschede cehenneminde kaçmasına izin verdi."

Volkskrant gazetesi de, "FC Twente'nin Avrupa Ligi'nde futbol oynamanın harika ve bulaşıcı bir yolunu bulduğunu" belirterek, Manchester United'dan sonra Fenerbahçe'den de bir puan aldığını vurguladı.

Voetbal International dergisi, Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting'in başarısını öne çıkardı.

Dergiye göre, Oosting'in "mükemmel planı" Fenerbahçe karşısında Twente'nin puan almasını sağladı.

Spor kanalı ESPN'e göre, F. Bahçe ile 1-1 berabere kalan Twente, maçın başından itibaren "Türklerden korkmadığını" gösterdi.

Haberde, Enschede ekibinin, "geçen hafta Manchester United karşısında aldığı muhteşem beraberliğin ardından perşembe akşamı Fenerbahçe karşısında da yine ses getirdiği" kaydedildi.