Finlandiya Dışişleri Bakanından NATO'ya üyelik açıklaması: İlkbaharda her şeyin halledileceğinden çok umutluyum - Son Dakika
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Finlandiya Dışişleri Bakanından NATO'ya üyelik açıklaması: İlkbaharda her şeyin halledileceğinden çok umutluyum

05.12.2022 10:21

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecinde geldiği nokta hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haavisto, Macaristan'ın şubat ayı başında NATO'ya üyelikle ilgili onay vereceğini bildirdiğini ve Türkiye'nin onayı da dahil olmak üzere "ilkbaharda her şeyin halledileceğinden çok umutlu" olduğunu belirtti.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olma süreci devam ederken Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan önemli açıklamalar geldi.

"NÜKLEER TEHDİT" KİLİT FAKTÖR

Kyodo haber ajansına konuşan Haavisto, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ve Kremlin yönetiminin nükleer tehdidi Finlandiya'yı NATO'ya katılmak üzere başvurmaya sevk etmede önemli faktörler olarak öne çıktığını belirtti. Bu durumun Avrupa'da güvenlik alarm seviyelerini yükselttiğini anlattı.

"İLKBAHARDAN ÇOK UMUTLUYUM"

Dışişleri Bakanı, Macaristan'ın şubat ayı başında NATO'ya üyelikle ilgili onay vereceğini bildirdiğini ve Türkiye'nin onayı da dahil olmak üzere "ilkbaharda her şeyin halledileceğinden çok umutlu" olduğunu ifade etti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye, konu olduğunda politikalarımızda hep tutarlı olduk. Umarım Türkiye, NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylar" demişti.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ NATO'YA BAŞVURU YAPMIŞTI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından, Finlandiya ve İsveç, mayıs ayında NATO üyeliği için başvuruda bulundu. Süreç, ittifakın 30 üyesinin tamamının onayını gerektiriyor. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da henüz oylama yapmadı. Ankara, iadesi istenen şüpheli isimlerle ilgili her iki ülkeden gerekli adımların atılmasını talep ediyor.

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Son Dakika Dünya Finlandiya Dışişleri Bakanından NATO'ya üyelik açıklaması: İlkbaharda her şeyin halledileceğinden çok umutluyum - Son Dakika


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