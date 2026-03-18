Fransa\'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu

18.03.2026 22:15
Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan ve 3 binden az nüfusa sahip Arcis-sur-Aube kasabası, belediye seçimlerinde yarışan adayların isimleri nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. 2 bin 785 nüfuslu kasabada mevcut belediye başkanı Charles Hittler'in yeniden aday olması ve rakiplerinden birinin soyadının Zielinski olması, uluslararası düzeyde dikkat çekti.

Fransa'nın küçük bir kasabasında yapılan belediye seçimleri, adayların soyadları nedeniyle uluslararası çapta gündem oldu. Aube bölgesindeki Arcis-sur-Aube kasabasında mevcut belediye başkanı Charles Hittler'in adının Adolf Hitler'e çok benzemesi ve rakiplerinden birinin adının da Antoine Renault-Zielinski olması yüzünden büyük ilgi çekti.

Antoine Renault-Zielinski

Bu durum, Adolf Hitler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin seçimde yarıştığı yorumlarına neden oldu.

"İŞLER KONTROLDEN ÇIKTI"

Mevcut belediye başkanı Charles Hittler, yaşanan ilgiyi "kontrolden çıktı" sözleriyle değerlendirirken, hayatı boyunca soyadı nedeniyle zaman zaman şakalarla karşılaştığını ancak bu ölçekte bir ilgiyle ilk kez karşılaştığını ifade etti.

Rakibi Renault-Zielinski ise soyadının tesadüfi bir benzerlik taşıdığını belirterek, konunun bu kadar büyümesine şaşırdığını dile getirdi.

Yeniden aday olan Charles Hittler, BBC'ye yaptığı açıklamada ilgiden çok da hoşnut olmadığını söyledi. Hittler, tartışmaların kasabanın sorunları yerine yalnızca isimler üzerinden yürütülmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Eşinin de sosyal medyada yayılan haberler nedeniyle olumsuz etkilendiğini ifade eden Hittler, bazı paylaşımların bağlamından koparılarak yanlış anlamalara yol açtığını söyledi.

AİLE GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Emekli bir laboratuvar müdürü olan Hittler, soyadının Fransa-Almanya sınırındaki Alsace bölgesine dayandığını belirtti. Babasının İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından zorla çalıştırıldığını ifade eden Hittler, bu geçmişin yaşanan tartışmalara ayrı bir boyut kattığını dile getirdi.

Charles Hittler

SOYADINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Hayatı boyunca zaman zaman soyadı nedeniyle şakalara maruz kaldığını belirten Hittler, mevcut tartışmaların ise önceki deneyimlerinden çok daha ileri boyutta olduğunu söyledi.

Hittler, soyadını değiştirmeyi düşünmediğini belirterek, bunun aile geçmişinin bir parçası olduğunu ve bölgedeki tarihsel kültürel etkileşimi yansıttığını ifade etti.

İLK TUR SONUÇLARI AÇIKLANDI

Seçimin ilk turunda mevcut belediye başkanı Charles Hittler, oyların yüzde 37,81'ini alarak ilk sırada yer aldı. Antoine Reno-Zelinsky ise yüzde 29,99 oy oranıyla üçüncü sırada kaldı.

