6 gündür dumanların yükseldiği Fransa'da Macron'u zor günler bekliyor! Gazeteler tarafından hedef gösterildi - Son Dakika
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6 gündür dumanların yükseldiği Fransa'da Macron'u zor günler bekliyor! Gazeteler tarafından hedef gösterildi

03.07.2023 11:44

Fransa polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki gencin büyükannesinin "sükunet" çağrısı şiddet olaylarında düşüş yaşanmasına neden olsa da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hala eleştiri oklarının hedefine alındı. Fransız gazeteleri Macron'un protestoların altında ezilmiş gibi göründüğünü vurgularken, gazeteler "Fransa'daki durumun ne zaman sakinleşeceği öngörülebilir değil. Protestoların sonuçları yıkıcı olabilir" manşetleri atmaya başladı.

17 yaşındaki Nahel M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası Fransa'da patlak veren protestolar bugün 6. gününde. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, önceki gün 719 ve Cuma günü 1.300 tutuklamadan sonra dün sadece 49 kişi tutuklandı. Uluslararası ajanslar ülkedeki şiddet olaylarının büyük ölçüde hafiflediğini belirtiyor.

6 gündür alev alev yanan Fransa'da Macron'u zor günler bekliyor! Gazetelerin hedefi oldu

BÜYÜKANNENİN ÇAĞRISI İŞE YARADI MI?

İngiliz Guardian gazetesi, şiddet olaylarının polis tarafından öldürülen 17 yaşındaki Nahel'in büyükannesinin 'sükunet' çağrısından sonra düşüşe geçtiğine dikkat çekti. Nahel'in büyükannesi Nadia dün yaptığı açıklamada "Dükkanları, otobüsleri okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bir bahane olarak kullanıyorlar" dedi ve polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını vurguladı.

6 gündür alev alev yanan Fransa'da Macron'u zor günler bekliyor! Gazetelerin hedefi oldu

MACRON 220 BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, binlerce kişinin tutuklandığı ve geniş çapta yıkıma yol açan isyanın ardından bugün parlamento liderleriyle görüşmeye hazırlanıyor. Fransız lider yarın da protestolardan etkilenen 220 kasaba ve şehrin belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

6 gündür alev alev yanan Fransa'da Macron'u zor günler bekliyor! Gazetelerin hedefi oldu

MACRON PROTESTOLAR ALTINDA EZİLDİ

Macron liderliğinin en zor sınavlarından birini atlatmak için çabalasa da eleştiri okları hala üzerinde. Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Macron'un daha önce tartışmalı emeklilik reformu nedeni ile gerçekleştirilen protestolar sırasında İngiliz Kralı II. Charles'ın ülkelerine yapacağı ziyareti iptal etmesini istediğini hatırlattı ve şimdi de kendisinin Almanya'ya yapacağı ziyareti ertelediğini belirterek Fransa'nın imajının bozulma riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Gazete başka bir makalesinde de ABD, İngiltere İtalya gibi ülkelerin Fransa'daki krizi yakından takip ettiğine dikkat çekti ve dış basının Macron'u protestoların altında ezilmiş gibi gördüğünü vurguladı.

6 gündür alev alev yanan Fransa'da Macron'u zor günler bekliyor! Gazetelerin hedefi oldu

"PROTESTOLARIN SONUÇLARI YIKICI OLABİLİR"

Alman Tagesspiegel gazetesi de Macron'un Almanya ziyaretini iptal ettiğine dikkat çekerek, "Fransa'daki durumun ne zaman sakinleşeceği öngörülebilir değil. Protestoların sonuçları yıkıcı olabilir" uyarısında bulundu.

6 gündür alev alev yanan Fransa'da Macron'u zor günler bekliyor! Gazetelerin hedefi oldu

İNGİLİZ BASINI: MACRON CİDDİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

İngiliz Guardian gazetesi Fransız liderin toplumdaki öfke ve kızgınlıkla baş edebilmek için bir çıkış aradığına dikkat çekerek "MACRON önümüzdeki günlerde ciddi zorluklarla karşı karşıya" ifadesini kullandı.

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Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 6 gündür dumanların yükseldiği Fransa'da Macron'u zor günler bekliyor! Gazeteler tarafından hedef gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 gündür dumanların yükseldiği Fransa'da Macron'u zor günler bekliyor! Gazeteler tarafından hedef gösterildi - Son Dakika
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