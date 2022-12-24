Paris'teki saldırı sonrası Demirtaş'tan tepki paylaşımı! Macron'u etiketledi - Son Dakika
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Paris'teki saldırı sonrası Demirtaş'tan tepki paylaşımı! Macron'u etiketledi

24.12.2022 00:56

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya tepki gösteren eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u etiketlediği paylaşımında, "Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te kanlı akşam yaşandı. 69 yaşındaki kişinin Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralandı. Saldırgan, olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Demirtaş, Paris'teki saldırı sonrası Macron'u etiketleyip paylaşım yaptı

DEMİRTAŞ'TAN TÜRKÇE VE FRANSIZCA AÇIKLAMA

Türkiye'de de geniş yankı bulan olaya HDP'nin cezaevinde olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tepki gösterdi. Twitter hesabından hem Türkçe hem de Fransızca açıklama yapan Demirtaş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u etiketlediği paylaşımında olayı kınadığını belirtti.

"SALDIRININ ORTAYA ÇIKARILMASI FRANSA MAKAMLARININ SORUMLULUĞUNDADIR"

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: "Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine yapılan saldırıyı kınıyorum. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı, yaralılara şifa diliyorum. Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız. @EmmanuelMacron"

Demirtaş, Paris'teki saldırı sonrası Macron'u etiketleyip paylaşım yaptı

İLK VUKUATI DEĞİL: GÖÇMEN KAMPINA DA SALDIRMIŞ

Saldırganla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Şahsın Fransız yetkililer tarafından bilinen ve 1 yıl önce bir göçmen kampına saldırıda bulunan bir isim olduğu iddia edildi.

Demirtaş, Paris'teki saldırı sonrası Macron'u etiketleyip paylaşım yaptı

SALDIRININ ARDINDAN PARİS KARIŞTI

Olayın ardından PKK terör örgütü yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı, caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşındığı da görüldü.

Demirtaş, Paris'teki saldırı sonrası Macron'u etiketleyip paylaşım yaptı
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Son Dakika Dünya Paris'teki saldırı sonrası Demirtaş'tan tepki paylaşımı! Macron'u etiketledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paris'teki saldırı sonrası Demirtaş'tan tepki paylaşımı! Macron'u etiketledi - Son Dakika
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