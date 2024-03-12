Fransız Libération gazetesi \'Gazze\'de Ramazan\' karikatürüyle, açlıktan ölen kişilerle dalga geçti

Dünya

"Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek"

7 Ekim'den bu yana İsrail'in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle sefalet yaşanıyor. Yaşanan bu insanlık dramı her geçen gün artarken Fransız yayın organlarından Liberation isimli gazete, 'Gazze'de Ramazan' isimli karikatür ile bölgede yaşanan açlık ve insanların düştüğü zor durum ile dalga geçti. Çizimde, vücut parçalarını dişleyerek götüren farelerin peşinden koşan bir adam ve "İftardan önce olmaz." diyen bir kadın görülüyor.

AÇLIK VE ÖLÜMLERLE DALGA GEÇTİLER

Corinne Rey tarafından Liberation gazetesi için çizilen karikatürde, insani dramın yaşandığı Gazze'de ramazan ayının nasıl başladığı ele alındı. Her kesimden büyük tepki toplayan çizim, 'Bu kadarı da olmaz.' dedirtti. İsrail'in aylardır sürdürdüğü zulmü normalleştiren karikatürde, İsrail bombardımanı nedeniyle enkaza dönmüş binanın içinden sarkan bir el ve ağzından salya akan bir adamın, insan uzuvlarını götüren fareleri kovaladığı, kadının ise adamın eline vurarak "İftardan önce olmaz." dediği resmedildi.

27 ÇOCUK AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi çocuk doktoru Samir Lebid, "Ramazan ayının ilk gününde 2 bebek hastanede yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gıda ve tıbbi malzeme girişini engellemesi sonucu bu ölümlerin yaşandığını vurgulayan Lebid, yetersiz beslenmenin, başta prematüre olmak üzere bebekler için temel gıda süt gibi besin kaynaklarının eksikliği sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Lebid, mevcut durumun devam etmesi halinde "yetersiz beslenme nedeniyle daha fazla çocuğun ölümüyle sonuçlanacak bir tıbbi felaketin yaşanacağı" uyarısında bulundu. Filistinli doktor, tüm uluslararası kurumları ve Kızılhaç'ı "Gazze'nin kuzeyindeki halka gıda ve tıbbi malzeme ulaştırılması için acilen harekete geçmeye" çağırdı. Ramazan ayının ilk gününde 2 bebeğin daha yaşamını yitirmesiyle Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.