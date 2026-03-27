Fransız Senatosu'ndan Trump'a Türk Atasözlü Sert Çıkış

27.03.2026 20:49
Fransa Senatosu'nda Orta Doğu krizi üzerine yapılan oturumda, Bağımsızlar Grubu Başkanı Claude Malhuret, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Malhuret, Trump yönetimini 'tehlikeli ve kontrolsüz' olarak nitelendirdi. Ayrıca, konuşmasında bir Türk atasözünü kullanarak, 'Bir palyaço saraya yerleştiğinde kral olmaz, saray bir sirke dönüşür.' ifadesini kullandı. Malhuret, ABD'nin İran politikasını da eleştirdi ve Avrupa'nın daha net ve stratejik bir pozisyon alması gerektiğini belirtti.

Fransa Senatosu'nda Orta Doğu krizi üzerine yapılan kritik oturumda, Bağımsızlar Grubu Başkanı Claude Malhuret, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan sert ifadeleriyle gündeme damga vurdu.

Hükümetin İran'daki olası askeri müdahaleye katılmama kararının tartışıldığı oturumda konuşan Malhuret, Trump yönetimini "tehlikeli ve kontrolsüz" olmakla suçladı.

"TEHLİKELİ ehlikeli bir deli küresel krizi tetikliyor"

Konuşmasında 2022'deki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile mevcut Orta Doğu gerilimini karşılaştıran Malhuret, her iki süreçte de küresel sonuçları olan krizlerin "tehlikeli bir lider" tarafından tetiklendiğini savundu.

ABD yönetimini liyakatsizlik ve çıkar çatışmalarıyla eleştiren Fransız senatör, Washington'un dış politikasını "doğaçlama ve kişisel hesaplarla yürütülen bir süreç" olarak tanımladı.

Türk atasözüyle dikkat çeken benzetme

Malhuret'in konuşmasının en dikkat çeken bölümü ise kullandığı Türk atasözü oldu:

"Yanılmışım; burası Neron'un sarayı değil, mucizeler avlusu. Bir Türk atasözünün dediği gibi: Bir palyaço saraya yerleştiğinde kral olmaz, saray bir sirke dönüşür."

Bu sözler salonda büyük yankı uyandırdı.

"Züccaciye dükkânındaki fil"

ABD'nin İran politikasına da yüklenen Malhuret, Washington'un çelişkili gerekçelerle hareket ettiğini belirtti. Nükleer tehdit, rejim değişikliği ve bölgesel ittifaklar arasında tutarsızlık olduğunu vurgulayan senatör, diplomasi sürecini şu sözlerle eleştirdi:

"Ortada hiçbir strateji yok. Trump, dünyada kendi züccaciye dükkânıyla birlikte dolaşan tek fil konumunda."

"ABD çıkmazda: geri çekilme ya da bataklık"

Malhuret'e göre ABD'nin önünde iki seçenek bulunuyor:

ya geri adım atmak ya da Vietnam, Irak ve Afganistan örneklerinde olduğu gibi uzun süreli bir askeri bataklığa saplanmak.

Avrupa'ya uyarı: "Güzel sözler yetmez"

Krizin Avrupa'yı da doğrudan etkilediğini vurgulayan Fransız siyasetçi, kıtanın pasif tutumunu eleştirdi.

"Güzel sözlerle bir felaket durdurulamaz" diyen Malhuret, Avrupa'nın artık daha net ve stratejik bir pozisyon alması gerektiğini ifade etti.

