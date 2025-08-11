Gazetecilere Yönelik İsrail Saldırısı! - Son Dakika
BBC

Gazetecilere Yönelik İsrail Saldırısı!

11.08.2025 02:33
İsrail'in Gazze'deki saldırısında Al Jazeera gazetecisi Enes El Şerif, meslektaşlarıyla birlikte öldürüldü.

Gazze şehrindeki El Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilere ait bir çadırın hedef alındığı İsrail saldırısında, Al Jazeera kanalının çalışanı iki muhabir ile iki kameramanın öldürüldüğü bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, gazetecilerin öldürüldüğünün hastane yetkilileri tarafından doğrulandığını aktararak, "Al Jazeera gazetecisi Enes El Şerif üç meslektaşıyla birlikte, doğrudan hedef alınarak düzenlendiği anlaşılan bir İsrail saldırısında öldürüldü" dedi.

Gazze'nin kuzeyinden haberler yapan 28 yaşındaki Al Jazeera muhabiri Enes El Şerif'in, El Şifa Hastanesi bahçesinde farklı medya kuruluşlarına bağlı ekiplerle birlikte çadırlarda bulunduğu bildirildi.

Resmi Filistinli haber ajansı Wafa, dört gazeteciyle birlikte beş kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusu, El Cezire gazetecisi Enes El Şerif'in doğrudan hedef alındığını kabul ederek, El Şerif'in "Hamas'ın terör hücresinin başı olduğunu" ileri sürdü.

El Şerif'i "gazeteci kılığında terörist" olarak tanımlayan İsrail ordusunun açıklamasında, "Enes El Şerif Hamas'ın terör hücresinin lideri ve İsrailli sivillerle İsrail ordusuna yönelik roketli saldırılarda sorumluluğu var" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, El Şerif'in askeri bağlantılarına ilişkin istihbarata sahip olduklarını iddia eden İsrail ordusu, sivil kayıpların en aza indirilmesi için hassas bir operasyon yürüttüklerini öne sürdü.

Birkaç ay önce de İsrail ordusu El Şerif'i hedef alan benzer iddiaları gündeme getirmişti. El Şerif bu açıklamaların "karalama ve tahrik kampanyası" olduğunu söyleyerek iddiaları reddetmişti.

El Şerif, Al Jazeera'nın Gazze'den yaptığı haberlerde öne çıkan muhabirlerden birisiydi.

Reuters'ın haberine göre basın özgürlüğü örgütleri ve bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, El Şerif'in hayatının tehlikede olduğu yönünde yakın zamanda uyarıda bulunmuştu.

BM özel raportörü ve Uluslararası Af Örgütü'nün eski başkanı Irene Khan, İsrail'in El Şerif'e yönelik iddialarının temelsiz olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de Temmuz ayında El Şerif'in korunması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

Gazze'deki durumu takip eden insan hakları ve basın örgütleri, 2023 Ekim ayından bu yana 200'den fazla basın mensubunun İsrail tarafından öldürüldüğünü dile getiriyor. Yabancı gazetecilerin bölgeye girerek buradan yayın yapmasına da izin verilmiyor.

Son olarak Pazar günü bir basın toplantısı yaparak Gazze Şehri'nin tümünü ele geçirme planlarını anlatan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, basını da Gazzelilerin yetersiz beslendiği konusunda yalan söylemekle suçladı.

Netanyahu, İsrail "açlık politikası uygulasaydı, Gazze'de iki yıl süren savaştan sonra hiç kimse hayatta kalamazdı" dedi.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın 10 Ağustos'ta aktardığına göre bölgede yetersiz beslenme nedeniyle beş kişi daha hayatını kaybetti. Böylece yetersiz beslenme ve açlığa bağlı ölümlerin sayısı 100'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi.

İsrail'de açlık ve temel ihtiyaçlara erişim sorunları devam ederken, İsrail jetlerinin bombardımanı da çeşitli bölgelerde devam ediyor. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 binden fazla olduğu açıklandı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Hastane, İsrail, Şiddet, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazetecilere Yönelik İsrail Saldırısı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
