ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor

Geniş Video İzle

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki ABD-İsrail vatandaşı asker Edan Alexander, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu kaydetti.

12.04.2025 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir tutulan ABD- İsrail vatandaşı asker Edan Alexander'ın görüntülerinin yer aldığı bir video yayımladı.

ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor

"NEDEN AİLEMLE DEĞİL DE BURADAYIM?"

Videoda, Alexander, 551 gündür Gazze'de esir olduğunu ve hem psikolojik hem fiziksel olarak çöktüğünü belirtti. Her gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir diktatör gibi devletin kontrolünü ele geçirdiğini dile getiren Alexander, "3 hafta önce Hamas'ın beni serbest bırakmaya hazır olduğunu, sizin bunu reddettiğinizi ve beni burada terk ettiğinizi duydum. Neden ailemle değil de buradayım? Bugün neden 2. videoyu çekiyorum?" diyerek isyan etti.

TRUMP'A MESAJ: NEDEN NETANYAHU'NUN YALANLARININ KURBANI OLDUN?

Çektiği videoda ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen esir asker, "Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldun? Geceleri kabuslar görüyorum. Her gün, annemin, babamın ve kardeşimin sesini duyuyorum. Neden? Neden ABD'de değilim, neden ailemle değilim?" sorularını yöneltti.

ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor

"EVE ÖLÜ DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Golani Tugayı'nda hizmet etmek için İsrail'e geldiğini ve 7 Ekim'de görev yerinde tek başına olduğunu belirten Alexander, "Vaktimiz gerçekten bitiyor. Her gün bombardımanın biraz daha yaklaştığını hissediyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Umudumuzu yitiriyoruz. Eve ölü döneceğimizi düşünüyoruz" dedi.

GÖSTERİLERE DEVAM ÇAĞRISI

Alexander, İsraillilere "gösterilere devam edin ve bizi buradan çıkarmak için her şeyi yapın" çağrısında bulundu.

ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu\'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Donald Trump, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burak üstün:
    yandaş medyaya bak filistinde 60 bin kişi ölmüş israil esirinin haberini yapıyor akp li yandaş medya son dakika 3 2 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    Allah kerim. Müslümanlar için en hayırlısını diliyorum 5 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Netanyahu ve Trump ococukları dediğini anladım başka hiçbir şey anlamadım ama doğru söylediğine inanıyorum. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Yunanistan’da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti Yunanistan'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti
Kayseri’de 11 araçlı zincirleme kaza Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza
Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu
17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım
Ankara’da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

22:44 Esenler’de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi
22:00 ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray’dan ilk açıklama ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama
21:23 Beşiktaş’ta kazan kaynıyor Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı
21:12 Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
20:07 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
09:04 Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
08:41 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:20 Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 00:27:12. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement