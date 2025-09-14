Gazze'de İsrail Saldırıları: 68 Ölü - Son Dakika
Dünya

Gazze'de İsrail Saldırıları: 68 Ölü

Gazze\'de İsrail Saldırıları: 68 Ölü
14.09.2025 14:59
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 68 Filistinli yaşamını yitirdi.

İSRAİL'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 346 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana 12 bin 321 kişinin hayatını kaybettiği, 52 bin 569 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 64 bin 871'e, yaralıların sayısının da 164 bin 610'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

