Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı

Dünya

Geride kalan 201 günde yaklaşık 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi'ndeki binaların yarıdan çoğu yerle bir oldu, yaklaşık 35 bin Filistinli işgal ordusu tarafından katledildi, 1,5 milyonu aşkın Gazze sakini evlerini terk etti ve savaş bugün itibarıyla halen dünya gündeminin ilk sırasında. 7 Ekim baskınının ardından Gazze Şeridi'ne saldırıya geçen İsrail ordusu, en güneydeki Refah şehri hariç 41 kilometrelik Akdeniz kıyı şeridinin tamamını işgal etti.

NETANYAHU AMACINA ULAŞAMADI

Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon ortakları, neredeyse yedi aydır Hamas'ı ortadan kaldıracaklarını tekrar edip durdu. Ancak gelinen noktada İsrail işgal ordusu Hamas'ı yenemediği gibi 7 Ekim'de kaçırılan rehineleri kurtaramadı, savaşın başında ilan edilen hiçbir hedefe ulaşılamadı. İsrail kamuoyunda giderek desteğini kaybeden Netanyahu ve radikal Yahudilerin ağırlıkta olduğu koalisyonu, haftalardır Mısır sınırındaki Refah'a saldırmaya hazırlanıyor.

HAMAS'IN SİLAH BIRAKMA ŞARTLARI

Gazze'yi 2007'den bu yana yöneten Hamas ise, bugün silah bırakma şartlarını İstanbul'dan dünyaya duyurdu. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Siyasi Büro üyesi Halid Hayya, 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması karşılığında silah bırakarak siyasi bir partiye dönüşmeye ve beş yıl ya da daha uzun süreliğine bir ateşkese hazır olduklarını açıkladı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına İstanbul'da bir röportaj veren Hamas üst düzey yetkilisi Hayya, 'İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul edeceklerini' kaydetti.

"ŞİMDİYE KADAR YAŞANMIŞ DENEYİMLERE BAKIN"

Bunun gerçekleşmesi durumunda Hamas'ın silahlı kanadının lağvedileceğini belirten el Hayya, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi" ifadelerini kullandı.

HAMAS'IN SİYASİ BÜROSU KATAR'DAN TAŞINIYOR MU?

Halid Hayya, Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık ediyor. Filistinli rakip grup El Fetih'in yönetimindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) katılmak ve Gazze ve Batı Şeria'da bir ulusal birlik hükümeti kurmak istediklerini aktaran Halid Hayya'nın açıklamaları, Katar merkezli arabuluculuk çabalarının tıkandığı bir döneme ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cumartesi günü İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasına denk geldi. Halid Hayya, Hamas'ın siyasi bürosunun Katar'dan taşınacağı iddialarını reddetti, Doha yönetiminin arabuluculuk rolünü sürdürmesini istediklerini vurguladı. Hamas yöneticisi, 7 Ekim baskınından herhangi bir pişmanlık duymadıklarını da ekledi.

BİR DÖNÜM NOKTASI

El Hayya'nın silah bırakma konusunu gündeme getirmesi, resmi olarak İsrail'i yok etme hedefi güden örgüt açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Hamas, zaman zaman İsrail'in sınırlarıyla ilgili ılımlı söylemlerde bulunsa da resmi olarak 'nehirden denize Filistin'in tam kurtuluşu' hedefini izliyor. 'Nehirden denize' sloganı, Ürdün Nehri (Şeria) ile Akdeniz arasındaki bölgeyi kapsıyor ve İsrail topraklarını da içeriyor. İsrail'de Netanyahu ve ülke tarihinin en sağcı hükümeti, tüm dünyanın destek verdiği Filistin devletinin kurulmasına ve iki devletli çözüme karşı çıkıyor. Filistinliler, İsrail'in 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda ele geçirdiği topraklar üzerinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmayı hedefliyor. İki devletli çözüm, ABD, Türkiye, Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri tarafından destekleniyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan ve görüşmelerde muhatap alınan Filistin Özerk Yönetim Konseyi de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü içeren bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını hedefliyor. Özerk Yönetim'in merkezi Batı Şeria'daki Ramallah'ta bulunuyor.