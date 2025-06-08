Gazze\'de Son Saldırılarda 108 Filistinli Hayatını Kaybetti

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 108 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 108 kişinin yaşamını yitirdiği, 393 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, 18 Mart'tan bu yana 4 bin 603 kişinin hayatını kaybettiği, 14 bin 186 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 880'e, yaralıların sayısının da 126 bin 227'ye yükseldiği kaydedildi.