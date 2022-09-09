Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel yurt ücretlerine zam sınırı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel yurt ücretlerine zam sınırı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

09.09.2022 09:13

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması uyguladı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmelikle birlikte yurt ücretlerine yapılabilecek en yüksek zam oranı Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak. Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek. İşte detaylar...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yüksek öğrenim özel barınma hizmetleri yönetmeliğiyle gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine esaslar belirlendi. Yönetmeliğin ücret ve yükümlülükler başlıklı maddesine göre, özel yurtlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar, yeni hizmete açılan kurumlar ise açıldıktan sonra 1 ay içinde belirleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne bildirecek ve söz konusu ücret il müdürlüğünce onaylanacak. Bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamayacak.

BAŞKA ADLAR ALTINDA ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK

Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek ve barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilecekler.

ÖZEL YURTLARA EN ÇOK YÜZDE KAÇ ZAM YAPILABİLİR?

Özel yurtlara uygulanacak zam sınırı Temmuz ayının TÜFE rakamıyla Temmuz ayının yıllık ÜFE rakamının toplamının yarısına 5 puan eklenerek bulunuyor. (TÜFE: 49,65 + Yİ-ÜFE: 97,30/2 + 5 =78,47)

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan özel yurt ücretlerine zam sınırı

TALEPLER KAPASİTENİN YARISINA KADAR KARŞILANACAK

Yönetmeliğe göre ücret sınırlamasından yararlanmak isteyen öğrenciler ders yılı bitmeden özel yurtlara kayıt yenileme başvurusunda bulunacaklar. Bu kurumlar, kayıtlı öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerini başvuru tarihi esas alınmak suretiyle kapasitelerinin yarısına kadar karşılamak zorunda olacaklar. Özel öğrenci yurtları şehit ve gazi çocuklarını, devlet koruması altındaki çocukları ve madalyalı milli sporcuları ücretsiz barındırabilecekler.

Kamu tüzel kişilerince açılmış ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 1 Ağustos 2024 tarihine kadar yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alacak. Otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde her ne ad altında olursa olsun yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yerler ise 1 Ağustos 2023 tarihine kadar yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olacaklar.

500 BİN ÖĞRENCİ BULUNDUKLARI ŞEHİRDEN BAŞKA ŞEHİRDE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

Bu yıl 1 milyon 5 bin 490 genç üniversitelere yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler. Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295'i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrenci yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrenci yurtlara başvuru yaptı. 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 genç GSB yurtlarına başvuru yaptı. Başvuran öğrencilerin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor.

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Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel yurt ücretlerine zam sınırı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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