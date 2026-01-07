Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
07.01.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Haber Videosu

10 Mart mutabakatına uyarak Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü SDG beklenen adımı atmadığı gibi saldırılara da hız verdi. Halep'te katliamlar gerçekleştiren SDG'ye karşı harekete geçen Suriye ordusu, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu. Halka terör örgütüne ait mevzilerden uzak durmaları çağrısı yapılırken, uyarıların ardından kalabalık grupların bu 2 mahalleyi terk ettiği görüldü.

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.

MEVZİLER MEŞRU HEDEF İLAN EDİLDİ

Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.

2 MAHALLEDEN UZAK DURMA ÇAĞRISI

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu. Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00'e kadar açık olacağı kaydedildi.

HALK YOLLARA DÖKÜLDÜ

Yapılan çağrının ardından Suriye'nin Halep şehrindeki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallerinde yaşayan sakinler, devletin kontrolündeki bölgelere doğru göç etmeye başladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde halkın kalabalık gruplar halinde mahalleleri terk ettikleri görüldü.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Güvenlik, Türkiye, Suriye, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • oyun oyun:
    gelsinler Türkiye ye yol geçen hanı zaten 22 21 Yanıtla
    Erol güngördü Erol güngördü:
    ?? alacağım 0 1
  • Desperado null Desperado null:
    IŞİDiler kendilerini vuruyor:) 9 5 Yanıtla
  • Linyitspor43 Linyitspor43:
    Ulan coğrafyanın haline bak yer altı zenginlik burada yer üstü fakirlik burada çatışma kaos karışıklık burada ne salak ne aptal milletin yerleştiği coğrafya ulan Avrupalıların gazı yok petrolü adamlar dünyanın sefasını sürüyor bu coğrafya cefasını çekiyor...Allah belasını vermiş buraların umut yok kıyamete kadar... 8 0 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    SDG kendi mahallelerinde neden katliam yapsın ki 5 1 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    Aydın’da bir kasabın, “babamın hayrına” diyerek cami önünde domuz etinden yaptığı kavurmayı dağıttığı ortaya çıktı. Haber: Pusholder3 5 0 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    en hayırlı iş yapmış makarnadan başka bir şey alıp yiyemeyen cömet et yemiş. 2 5
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Beykoz’da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü Beykoz'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Fenerbahçe’den açıklama: Dava reddedildi Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:33:44. #7.11#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.