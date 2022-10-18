İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı - Son Dakika
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İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı

18.10.2022 14:27

İran'da Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve haftalardır devam eden olaylarla çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Son olarak polisin gözaltına aldığı bir kadını elleriyle taciz ettiği anlar infiale neden oldu.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

İran'ı daha da karıştıracak görüntü! Polisin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar kamerada
Mahsa Emini

GÖZALTINA ALIRKEN TACİZ ETTİLER

Gösterilerin uzun süredir sürdüğü Tahran'da bulunan Arjantin meydanında Çarşamba günü yapılan gösterilerde kaydedilen görüntüler ise şoke etkisi yarattı. Eylemlere katılan bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Görüntülerde dört polis memuru, kadını gözaltına alıp motosiklete bindirmeye çalışırken bir polisin kadını eliyle taciz ettiği görüldü.

İran'ı daha da karıştıracak görüntü! Polisin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar kamerada

KAÇARKEN YERE DÜŞTÜ

O anlarda polislerin ellerinden kurtulmaya çalışan kadın yere düştü. Yere düşen kadın tekrar ayağa kalkarak polislerin elinden kaçmayı başardı. Bu sırada olay yerinden geçen araçlar korna çalarak eylemcilere destek verdi. Emniyetin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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