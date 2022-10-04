Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı - Son Dakika
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Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı

04.10.2022 11:43

Grenada'da yaşayan İngiliz iş adamı 17 yaşındaki bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Cansız bedeni ıssız bir yere gömen katil 67 yıl hapis cezası aldı ancak mahkemenin dava dosyasını kaybetmesi ile katilin serbest kalmasının yolu açıldı.

2016 yılında karısını öldürmekten hapse giren Alexander Clack, mahkemenin dava dosyasını kaybetmesiyle serbest kaldı. Aile üyeleri bir katilin bu şekilde serbest kalmasının toplum açısında büyük tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

BAKICISIYLA KARISINI ALDATTI

2009'da evlenen Alexander Clack, Nixiann Downes-Clack'in 2011'de kızları dünyaya geldi. Kızları 1 yaşına geldiğinde Nixiann Downes-Clack işe geri dönmek için 17 yaşında bir çocuk bakıcısı tuttu. Ancak kısa bir süre sonra Alexander Clack, genç bakıcıyla ilişki yaşamaya başladı.

Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını öldürdü, mahkemenin hatası yüzünden hapishaneden elini kolunu sallayarak çıktı

KOCASINI TERK ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Nixiann Downes-Clack kocasının bakıcıyla kendi yataklarında ilişkiye girdiğine dair deliller buldu. Aldatıldığını anlayan Nixiann Downes-Clack kocasını terk etmekle tehdit etti.

Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını öldürdü, mahkemenin hatası yüzünden hapishaneden elini kolunu sallayarak çıktı

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KARISINI BOĞDU

Karsının tehdidi sonrası öfkeden deliye dönen Alexander Clack kadını çocuğunun gözü önünde boğup öldürdü. Eşinin cansız bedenini bavula koyup ıssız bir yere gömen Alexander Clack, cinayetten tutuklandı.

Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını öldürdü, mahkemenin hatası yüzünden hapishaneden elini kolunu sallayarak çıktı

MAHKEME DOSYAYI KAYBETTİ

67 yıl hapisle cezalandırılan Alexander'ın dava dosyası yıllar sonra kaybolunca avukatı karara itiraz etti. 2016 yılında 67 yıl, 6 ay ceza alan Clark, avukatının cinayet davasının kaybolmasına itirazı sonucu serbest bırakıldı.

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