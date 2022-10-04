Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı

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2016 yılında karısını öldürmekten hapse giren Alexander Clack, mahkemenin dava dosyasını kaybetmesiyle serbest kaldı. Aile üyeleri bir katilin bu şekilde serbest kalmasının toplum açısında büyük tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

BAKICISIYLA KARISINI ALDATTI

2009'da evlenen Alexander Clack, Nixiann Downes-Clack'in 2011'de kızları dünyaya geldi. Kızları 1 yaşına geldiğinde Nixiann Downes-Clack işe geri dönmek için 17 yaşında bir çocuk bakıcısı tuttu. Ancak kısa bir süre sonra Alexander Clack, genç bakıcıyla ilişki yaşamaya başladı.

KOCASINI TERK ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Nixiann Downes-Clack kocasının bakıcıyla kendi yataklarında ilişkiye girdiğine dair deliller buldu. Aldatıldığını anlayan Nixiann Downes-Clack kocasını terk etmekle tehdit etti.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KARISINI BOĞDU

Karsının tehdidi sonrası öfkeden deliye dönen Alexander Clack kadını çocuğunun gözü önünde boğup öldürdü. Eşinin cansız bedenini bavula koyup ıssız bir yere gömen Alexander Clack, cinayetten tutuklandı.

MAHKEME DOSYAYI KAYBETTİ

67 yıl hapisle cezalandırılan Alexander'ın dava dosyası yıllar sonra kaybolunca avukatı karara itiraz etti. 2016 yılında 67 yıl, 6 ay ceza alan Clark, avukatının cinayet davasının kaybolmasına itirazı sonucu serbest bırakıldı.