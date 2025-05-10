Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı - Son Dakika
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Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

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Hindistan'ın balistik füzelerle düzenlediği saldırıya Pakistan'dan misilleme geldi. Hükümet, Hindistan'a karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlattı. Operasyon kapsamında Hindistan'ın askeri üslerinin hedef alındığı ve siber saldırılarla elektrik şebekesinin büyük bir kısmının işlevsiz hale getirildiği açıklandı.

10.05.2025 08:51  Güncelleme: 09:00
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Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin düşmesi için çağrılar sürerken, Hindistan ordusu Pakistan'ın 3 havalimanını füzelerle hedef aldı.Pakistan hükümeti, Hindistan'a karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Ordu ayrıca Hindistan'ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bunlardan 5'inin eyaletin Amritsar kentine isabet ettiğini duyurdu.

FÜZELER ATEŞLENDİ

Hindistan ordusu, Pakistan'ın 3 havalimanını füzelerle hedef alırken, Pakistan ordusu da Hindistan'ın saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın 3 şehirdeki havalimanlarını hedef alan füze saldırılarına karşılık verildiği belirtildi. Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, Hindistan'da çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı bildirildi. Pakistan ordusu, Hindistan'a düzenlediği karşı füze saldırılarının da görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

PENCAP KENTİNİ HEDEF ALDILAR

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bunlardan 5'inin eyaletin Amritsar kentine isabet ettiğini belirtti.Pakistan hükümetinin X hesabındaki paylaşıma göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Adampur köyünden 6 balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Chaudhry, fırlatılan bu füzelerden birinin yine Adampur bölgesine düştüğünü, diğer 5'inin ise Pencap eyaletindeki Amritsar kentine isabet ettiğini kaydetti. Hindistan ordusunun ülkedeki Sih topluluğu hedef aldığını savunan Chaudhry, her türlü "terör eylemini" kınadıklarını aktardı. Chaudhry, gece yarısından sonra yaptığı basın bilgilendirmesinde de Hint füzelerinin, İslamabad Nur Khan Hava Üssü, Pencap'ın Çakval bölgesindeki Mureed Hava Üssü ve Shorkot Üssünü hedef aldığını ancak Pakistan Hava Kuvvetleri unsurlarının güvende olduğunu kaydetti. Korgeneral Chaudhry, Hindistan'a karşılık vereceklerini aktardı.

Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

HİNDİSTAN ELEKTRİK ŞEBEKESİNE DARBE

Pakistan hükümeti de Hindistan'a karşı 'Bunyan un Marsoos' operasyonunu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırılarda kullandığı askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Siber saldırı yoluyla Hindistan'ın elektrik şebekesinin yüzde 70'inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

ULUSAL KOMİTE OTORİTESİ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu gelişmelerin ardından Ulusal Komuta Otoritesi'ni toplama kararı aldı.Hindistan saldırıları nedeniyle Pakistan hava sahası uçuşlara kapatıldı, ülkedeki iç ve dış hat uçuşları iptal edildi.

Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

HİNDİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI: 26 NOKTADA...

Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan sınırına yakın 26 noktada insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insanız hava araçları (SİHA) tespit edildiğini açıkladı.Bakanlığın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İHA ve SİHA'ların Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir ile Pencap ve Racastan eyaletlerinin bazı yerlerinde tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, İHA ve SİHA'ların tespit edildiği yerler arasında, Cammu Keşmir'in Srinagar ile Cammu şehirleri, Nagrota ve Baramulla bölgeleriyle Awantipora kasabası, Pencap'a bağlı Fazilka ile Pathankot kentleriyle Firozpur bölgesi ve Racastan'daki Jaisalmer ile Bhuj kentleriyle Lalgarh Jattan ve Barmer bölgelerinin bulunduğu bildirildi.

Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

İHA ve SİHA'ları gönderenin Pakistan olup olmadığına değinilmeyen açıklamada, Hindistan ordusunun "yüksek teyakkuz" halinde olduğu vurgulandı. Hava tehditlerinin takip edildiği ve gereken yerlerde harekete geçildiği bildirilen açıklamada, özellikle sınır bölgelerindeki vatandaşlardan kapalı alanlarda kalmaları ve güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

ABD'DEN "GERGİNLİĞİ DÜŞÜRÜN" ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir ile yaptığı telefon görüşmesinde İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptığı bildirildi.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Munir'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Rubio'nun İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi için her iki ülkeye çağrı yaptığı vurgulanan açıklamada, Rubio'nun Pakistan ile Hindistan arasında gelecekte yeni çatışmaların yaşanmaması için yapıcı görüşmelerin başlatılması konusunda ABD'nin yardımını ilettiği ifade edildi.Pakistan basınında görüşmeye ilişkin yer alan haberlerde, Munir'in Hindistan'ın saldırılarını durmaması halinde İslamabad'ın "daha sert yanıtlar vereceği" mesajını dile getirdiği aktarıldı.

Rubio ile Munir arasındaki telefon görüşmesinin, bu sabah Hindistan'ın Pakistan'daki 3 ayrı hava limanına füze saldırısı düzenlemesiyle artan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

Güney Asya\'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

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Son Dakika Dünya Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ibrahim çetin:
    tayip baba pakistanında işini halledecek inşallah 70 137 Yanıtla
  • Sk 06:
    Tayyip e ne oluyor ancak konuşursunuz yaptığınız hiç bir şey yok Küçük İsrail bile seni susturdu harekat bile yapamıyorsun şimdi tutmuş Pakistan diyor yüzde 50 müslüman var Pakistan ve Hindistan ta Teyo 48 33 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    ABD klasik yalandan ateşkes yapın diyor, arkadan silah verelim diyo. 56 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    nükleer bomba kullanılmazsa adam degıller 7 3 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Cenabı Allah bir an önce kıyametini koparsın çünkü söz verdi... Dünya kurulduğundan beri böyle insanlar birbirini yemeleri bitmedi... 3 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu savaş sadece Konya gibi bir alanın 3 te 2 sinde devam ediyor ve bu bölgede devamlı çatışma var, Abd veya İTrail ajanları orayı devamlı savaş halinde tutuyor çünkü bölgenin 3 te 1 i Çin e ait, dertleri Ukrayna da olduğu gibi dünyadaki 2 en büyük rakibine darbe vurmak. Ukrayna da kusmen başardı, ekonomik olarak tam başarı. Şimdide Çin i savaşa çekip ekonomisine zarar vermek istiyor, şimdilik başarılı değiller ama mücadele ediyorlar. 4 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bizim fiili olarak savaşa girmemiz mümkün değil, sadece gizli veya açıktan yardım yapabiliriz. Bosnada, Gazzede olduğu gibi, ama onun dışında birşey yapmayız.Yapmak istersek İTrail diye bir yer kalmaz ama savaş için 85 milyon tek yürek olmalı o yüzden bu zor biraz. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Gusel guzel 5800 adet fuze attim afrikaya haydi antartika bu mac kazanilacak 0 0 Yanıtla
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