Güney Kore'de Sel ve Heyelan: Ölü Sayısı 35'e Çıktı - Son Dakika
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Güney Kore'de Sel ve Heyelan: Ölü Sayısı 35'e Çıktı

16.07.2023 10:11

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda geçen haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı. Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, bir nehrin taşması sonucu 685 metre uzunluğundaki tünel su altında kaldı. Tünelde mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşıldı ve ülke genelindeki ölü sayısı 35 oldu. Kurtarma çalışmaları devam ederken, yağışlar nedeniyle tren seferleri iptal edildi ve 216 kara yolunda ulaşım durdu.

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda geçen haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.

Yonhap'ın haberine göre, Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi.

Tüneldeki otobüste mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.

Yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Yağışlar nedeniyle Güney Kore'de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Güney Kore'de Sel ve Heyelan: Ölü Sayısı 35'e Çıktı - Son Dakika


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