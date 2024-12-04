Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve Protestolar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve Protestolar

Güney Kore\'de Sıkıyönetim İlanı ve Protestolar

Cumhurbaşkanı Yoon, sıkıyönetim ilan etti; ancak muhalefet bu kararı yasadışı buldu ve eylemlere başladı.

04.12.2024 06:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan siyasi baskı altındaki Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol 50 yıldan uzun süredir ilk kez demokratik ülkede sıkıyönetim ilan etti. Birkaç saat sonra da, parlamentonun bu hamleyi bloke etmesinden sonra sıkıyönetimi kaldıracağını açıkladı.

Yerel saatle 23:000'te ulusal televizyondaki sıkıyönetim ilanında güvenlikten ve Kuzey Kore tehdidinden bahsedilse de, kısa süre sonra Yoon'un sıkıyönetimi bir dizi siyasi engellemeye karşılık olarak ilan ettiği netleşti.

Gözlemciler, cumhurbaşkanının kendisine karşı siyasi saldırıları savuşturmak için sıkıyönetim ilan etme noktasına geldiğini söylüyor.

Ancak sıkıyönetim birden parlamento dışında gösterileri beraberinde getirdi ve milletvekilleri saatler içinde kararın yasadışı olduğunu söyleyerek karşı oylama yaptı.

Neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Yoon, konuşmasında muhalefetin saldırılarına atıfta bulunarak, "kaos yaratan devlet karşıtı güçleri ezmek için" sıkıyönetim ilan ettiğini söyledi.

Kararla, Güney Kore Ordusu'na geçici yetki verildi ve parlamentoya polisler ve askerler konuşlandırılırken, meclis binasının çatısına helikopterlerin indiği görüldü.

Ordu ayrıca, parlamento önündeki tüm toplantıların ve siyasi kurumların yasaklandığını söyleyen bir açıklama yayımladı. Medya da ordunun kontrolü altına girecekti.

Ancak Güney Kore muhalefeti Yoon'un sıkıyönetim ilanını derhal yasadışı ve anayasaya aykırı ilan etti. Yoon'un kendi partisi muhafazakâr Halkın İktidarı Partisi'nin lideri de sıkıyönetimi "yanlış hamle" diye tanımladı.

Bu arada, muhalif lider Lee Jae-myung partisi Demokratik Parti'nin milletvekillerine parlamentoda toplanıp, karara karşı oylama yapma çağrısında bulundu.

Halka da, parlamento binası önünde protesto gösterilerinde bulunma çağrısı yaptı.

Lee "Tanklar, zırhlı personel taşıcıları, silahlı ve bıçaklı askerler ülkeyi yönetecek. Sevgili vatandaşlarım, lütfen Ulusal Meclis'e gelin" dedi.

Yüzlerce kişi bu çağrıya uyup, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı binanın önünde toplandı. Protestocular "Sıkıyönetime Hayır!" sloganları attı.

Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, çok sayıda asker bulunmasına rağmen gerilim ciddi bir çatışmaya dönüşmedi.

Ve milletvekilleri de barikatları aşıp, parlamento salonuna girmeyi başardı. Yerel saatle gece 01:00'de 300 milletvekillinden binada toplanabilen 190'ı sıkıyönetim kararına karşı oylama yaptı. Cumhurbaşkanı Yoon'ın sıkıyönetimi geçersiz ilan edildi.

Sıkıyönetim kararının önemi neydi?

Güney Kore'de son olarak 1979'da, uzun süre ülkeyi yöneten askeri diktatör Park Chung-hee'nin bir darbe sırasında suikasta uğradığında sıkıyönetim ilan edilmişti.

Ülkenin 1987'de parlamenter demokrasi olmasından sonra hiç sıkıyönetim kararı alınmamıştı.

Ancak Salı günü Yoon tetiği çekti ve ulusa seslenişinde Güney Kore'yi "devlet karşıtı güçlerden" korumaya çalıştığını söyledi.

Seleflerine kıyasla Kuzey Kore'ye karşı gözle görülür derecede daha sert bir tutum takınan Yoon, siyasi muhalefeti Kuzey Kore sempatizanları diye tanımladı, ancak herhangi bir kanıt sunmadı.

Sıkıyönetimlerde orduya daha geniş yetkiler tanınıyor ve sıklıkla vatandaşların medeni hakları, hukukun üstünlüğünün getirdiği standartlar ve korumalar askıya alınıyor.

Muhalefeti ne harekete geçirdi?

Yoon, Mayıs 2022'de göreve seçilmişti, ancak muhalefetin Nisan ayındaki genel seçimlerde ezici bir zafer kazanmasından sonra gücünü büyük ölçüde kaybeti.

Hükümeti o zamandan bu yana istediği yasaları geçiremez oldu ve sadece muhalefetin geçirdiği yasa tasarılarını veto eder hale geldi.

Adı bazı yolsuzluk skandallarına karışan Yoon'un halk desteği de azaldı. Yolsuzluk skandallarından birinde First Lady'nin Dior marka bir çantayı hediye olarak kabul etmesi, bir diğerinde de borsa manipülasyonu söz konusuydu.

Yoon daha geçen hafta televizyona çıkıp, özür dilemek zorunda kaldı ve First Lady'nin görevlerini denetleyen bir büro kurduğnu söyledi. Ancak muhalefet partilerinin istediği gibi daha geniş kapsamlı bir soruşturma yapılmasını reddetti.

Daha sonra da muhalefet, hükümetinin bütçesinin azaltılmasını öngören bir tasarıyı gündeme getirdi ve Güney Kore'de bütçe tasarıları veto edilemiyor.

Muhalefet bir yandan da kabine üyelerinin ve bazı üst düzey savcıların azledilmesi için harekete geçti. Bunlar arasında, First Lady'ye soruşturma yapmayan hükümetin denetleme kurumunun başındaki isim de vardı.

Şimdi ne olacak?

Güney Kore yasalarına göre parlamentonun çoğunluğu sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanırsa, hükümet buna uymak zorunda.

Aynı yasa sıkıyönetimin milletvekillerini tutuklamasını da yasaklıyor. Nitekim, Yoon parlamentodaki oylamadan birkaç saat sonra sıkı yönetim kararını geri çekti.

Şu anda ne olacağı net değil. Parlamentonun önünde toplanan eylemcilerin bazıları "Yoon Suk Yeol tutuklansın" sloganları da attı.

Ancak Yoon'un aceleyle aldığı karar, kendisini dikta döneminden sonra modern bir demokrasiye dönüşmüş bir ülke olarak gören Güney Kore'yi şoke etti.

Sıkıyönetim, onyıllardır demokratik topluma karşı en büyük meydan okuma olarak görülüyor.

Parlamento Başkanı da "Demokrasiyi halkla birlikte koruyacağız" dedi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Güvenlik, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve Protestolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

07:43 Cemal Enginyurt’tan Soylu’ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker’in benim Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
09:59 CHP MYK’sından MHP ile randevu kararı CHP MYK'sından MHP ile randevu kararı
09:59 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:48 Penaltı mı değil mi Osayi’nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti
09:41 Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor
09:33 Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 08:06:18. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve Protestolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.