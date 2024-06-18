Gürcistan, Yunanistan galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı

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Yunanistan galibiyeti Gürcistan’da öylesine bir sevinç yarattı ki, maçtan saatler sonra milli takımı taşıyan üstü açık otobüs Tiflis sokaklarında kutlama yapıyordu.

Gecenin saat ikisinde yapılan bu kutlama ilk kez büyük bir turnuvaya katılma coşkusunun yansımasıydı.

2004 Avrupa Şampiyonu Yunanistan’ı yenerek, Avrupa Şampiyonası’nda F Grubu’na kalan son takım olan Gürcistan, 1991’den bu yana ilk kez bunu başarıyordu.

BBC Spor’a konuşan Geo Team isimli YouTube kanalının yayıncısı Saba Sapanadze, "Bu hayatımın en güzel günüydü" diyerek yaşadıklarını anlatıyor:

"Daha önce hiç böyle bir coşku görmemiştim. Maç gece yarısı bitti ve sabah 7'ye kadar insanlar hala sokaklarda yürüyor, ağlıyor ve birbirlerine sarılıyordu."

Gürcistan’ın bu başarısında önemli pay sahibi olarak takımın Fransız çalıştırıcısı Willy Sagnol ve yardımcısı David Webb gösteriliyor.

Futbolculuk kariyerinde Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Fransa ile 2006 Dünya Kupası finali bulunan Sagnol, 2021'de Gürcistan takımın başına geçti.

Sapanadze, bir önceki teknik direktörü Vladimir Weiss ile Sagnol’u karşılaştırıyor ve "Weiss, Sagnol kadar cesur değildi. Sagnol bize galibiyet zihniyetini kazandırdı.” diyor.

Ancak başarı zorlu bir süreç sonrası geldi.

Gürcistan, Euro 2024 eleme grubunda İspanya, İskoçya ve Norveç'in ardından dördüncü oldu. Eylül 2023'te de İspanyollara kendi sahalarında 7-1 yenildiler.

Bu başarısızlıklar sonrası arka planda değişiklikler yapıldı.

Tottenham Hotspur ve Bournemouth gibi kulüplerde gençlik antrenörü, gözlemci ve teknik direktör olarak çalışan ve spor psikolojisi konusunda uzman olan David Webb takıma katıldı.

Webb, Sagnol ile olan işbirlikleri hakkında şunları söylüyor:

"Benzer bir futbol felsefesini paylaşıyoruz; oyuncunun geliştirilmesi ve oyunun nasıl oynanması gerektiği konusundaki düşüncelerimiz ortak."

'Bizde de Kvaradona var'

Daha önce büyük bir turnuvada oynamamış olsalar da, Portekiz, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'nin de yer aldığı zorlu F Grubu'nda ilerleme amacında olan Gürcistan’ın elinde bazı kozlar var.

Bunların başında Napoli ile Serie A şampiyonluğu kazanan kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia geliyor.

Saparadze, Kvaratskhelia’dan bahsederken coşkuyla, "Birçok kişi Maradona'nın tarihteki en iyi futbolcu olduğunu düşünüyor; bizde de Kvaradona var" diyor.

Bu Kvaratskhelia’nın tıpkı Maradona gibi Napoli’de parlamış olmasından üretilen bir takma isim.

Ülkenin umutlarının yarattığı yükü taşımak tek bir oyuncu için zor olabilir ancak Şampiyonlar Ligi ve Serie A tecrübesine sahip Kvaratskhelia’ya bu noktada Webb destek veriyor.

Kvaratskhelia’nın önemli bir rolü olduğuna işaret eden Webb, yıldız oyuncunun sessiz bir lider olduğunu ve "gerçek bir kazanma açlığına" sahip olduğunu söylüyor.

Gürcistan bir yıldız üzerine kurulan bir takım değil. Kaleci Giorgi Mamardashvili ve Giorgi Chakvetadze gibi uluslararası kariyer sahibi oyucuları var.

2021'de Valencia’ya dördüncü kaleci olarak transfer olan Mamardashvili, sakatlıklar sonucu elde ettiği kaleyi bırakmadı. 23 yaşındaki oyuncu şu anda Valencia'nın kaptanı ve La Liga'nın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığı kazandıktan sonra yaklaşık 30 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonası macerası, hâlâ Avrupa ile Rusya arasında bir kimlik bulmaya çalışan ulus için tarihi bir anı işaret ediyor.

Ülkedeki Avrupa ve demokrasi yanlıları, Meclis’ten geçirilen Rusya’dakine benzer bir yabancı ajan yasası öncesi aylarca protesto yürüttü.

Webb, takımın protestoların farkında olduğunu ancak kontrollerinin olmadığı konulardan ziyade futbolla ilgileneceklerini söylüyor.

Sapanadze ise bu turnuvanın ülkenin Sovyet geçmişi yerine geleceğe bakmak için bir fırsat olduğunu aktarıyor:

“Her zaman 'Gürcistan Gürcistan'dır' dedik. Gürcistan'ı tanımayan insanlara Euro 2024'te bunu gösterme şansımız var. Biz küçük bir ülkeyiz ama yüreğimiz büyük."

Sapanadze, özellikle 18 Haziran'da Dortmund'da Türkiye'ye ve ardından beş gün sonra Hamburg'da Çek Cumhuriyeti'yle oynayacakları maçlarda karşı tarafı üzecek sonuçlar alabileceklerine inanıyor.

"Bu Euro'da birçok ülkeye sürpriz yapacağımızı düşünüyorum" diyen Sapanadze, "İlk iki maç çok önemli olacak. Türkiye ve Çek Cumhuriyeti karşısında puan alabiliriz.” mesajını veriyor.

“Portekiz grubumuzun favorisi ancak hedefimiz ikinci ya da en iyi üçüncü sırayı almak."