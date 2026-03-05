Hamaney\'in cenaze töreni neden ertelendi? İşte kulislerde konuşulanlar

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da bu gece başlaması planlanan ve üç gün sürmesi öngörülen cenaze töreni ertelendi. İran yönetimi, törenin ertelenmesine ilişkin resmi bir takvim açıklamazken, kararın ülkede devam eden güvenlik riskleri ve siyasi süreçlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

"CENAZE TÖRENİ HEDEF ALINABİLİR" ENDİŞESİ

İran'da son günlerde süren saldırı dalgaları nedeniyle güvenlik endişeleri artarken, yetkililerin cenaze töreninin ABD veya İsrail tarafından olası bir saldırının hedefi haline gelebileceğinden endişe ettiği belirtiliyor. Bu nedenle, geniş katılımlı bir tören düzenlemenin güvenlik açısından risk oluşturabileceği ve tören programının bu gerekçeyle ileri bir tarihe bırakıldığı ifade ediliyor.

YENİ DİNİ LİDER BELİRLENECEK

Törenin ertelenmesinde etkili olan bir diğer faktörün ise İran'da yeni dini liderin belirlenmesine yönelik süreç olduğu belirtiliyor. İran Anayasası'na göre ülkenin yeni dini liderini Uzmanlar Meclisi seçiyor. Ancak meclis üyelerinin bu kadar kısa sürede yeni bir lider belirlemesinin beklenmediği ifade ediliyor.

Uzmanlar Meclisi üyelerinden biri yaptığı açıklamada, yeni dini liderin belirlenmesi için kapsamlı istişarelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İran'da dini liderin sahip olduğu geniş yetkiler nedeniyle bu görevin son derece kritik olduğu vurgulanırken, seçilecek kişinin ülkenin iç ve dış politikasında son sözü söyleyecek konumda olacağına dikkat çekildi.

TAHRAN'IN 2 GEREKÇESİ VAR

İran Anayasası, yeni dini liderin mümkün olan en kısa sürede seçilmesini öngörüyor. Ancak ülkede devam eden saldırılar ve siyasi belirsizlik nedeniyle sürecin ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin net bir takvim bulunmuyor. Bu nedenle Tahran yönetiminin hem güvenlik risklerini hem de liderlik sürecini dikkate alarak cenaze töreni programını ertelediği değerlendiriliyor.