Hamas'ın 7 Ekim'de ateşlediği roketin İsrail'in nükleer başlıklı füze üssünü vurduğu ortaya çıktı

ABD basını, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda ateşlenen bir roketin, İsrail nükleer füzelerinin bulunduğu bir üssü vurduğunu ortaya çıkardı.

NÜKLEER FÜZELERİN BULUNDUĞU ÜS İSABET ALDI

New York Times gazetesinin haberine göre, Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda nükleer füzelerin bulunduğu bir İsrail üssünü vurdu. İsrail'deki hava üssünün 7 Ekim öncesi ve sonrasında çekilen uydu görüntülerini inceleyen gazete, üssün isabet aldığını iddia etti. Haberde Hamas tarafından ateşlenen roketin üsteki füze depolarına isabet etmediği fakat üste yangına neden olduğu bildirildi.

TEL AVİV YÖNETİMİ NÜKLEER SİLAHLARI REDDEDİYOR

Öte yandan Tel Aviv yönetiminin, elindeki nükleer silahların varlığını kabul etmediği biliniyor. İsrailli bazı kaynaklar ve ABD'li yetkililer ise, ülkenin az sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirtiyor.

AKSA TUFANI OPERASYONU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 391 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 16 BİNE YAKLAŞTI

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.