Hamas, İsrail'in Gazze'den çekilmesini talep ediyor

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Üst düzey bir Hamas yöneticisi, ABD'nin ateşkes önerisine ilişkin Hamas'ın çok büyük değişiklikler talep etmediğini, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içerdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ateşkes önerisine Hamas'ın çok sayıda değişiklik önerdiğini ve bunların bazılarının uygulanamaz türden olduğunu ifade etmişti.

Blinken, Hamas'a "pazarlığa son verme zamanının geldiğini" söyledi.

Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada Blinken, ABD ile arabulucu Katar ve Mısır'ın "bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışacaklarını" belirtti.

ABD, sunulan ateşkes önerisini İsrail'in kabul ettiğini söyledi ancak İsrail bunu kamuoyuna açıklamadı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas ortadan kaldırılmadan İsrail'in eylemlerini sona erdirme taahhüdünde bulunmayacağını tekrarladı.

Hamas Salı günü günü yaptığı açıklamada sürece "olumlu yaklaşmaya" hazır olduğunu ancak İsrail'in kalıcı bir ateşkesi ve Gazze'den tamamen çekilmeyi kabul etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail hükümeti yorum yapmazken, ismini vermek istemeyen bir yetkili Filistinli silahlı grubun yanıtının ret anlamına geldiğini söylemişti.

Hamas'ın talepleri neler?

Hamas'ın üst düzey lideri, Perşembe günü Reuters'a yaptığı açıklamada, örgütünün İsrail hapishanelerinden salıverilecek uzun süreli mahkumiyetleri olan 100 Filistinlinin listesini oluşturmayı talep ettiğini söyledi.

Ateşkes anlaşması, Hamas'ın elindeki rehineleri bırakmasına karşılık olarak İsrail hapishanelerinden belli sayıda Filistinli mahkumun da serbest bırakılmasını öngörüyor.

Hamas yetkilisi, İsrail'in hazırladığı belgede uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış 100 mahkûmun listeden çıkarıldığını ve salıvermelerin sadece 15 yıldan az cezası kalan mahkûmlarla sınırlandırıldığını söyledi.

Hamas yetkilisi, sundukları değişiklik talepleriyle ilgili olarak "Hamas liderliğine göre itirazı gerektirecek önemli bir değişiklik yok" dedi.

Grubun talepleri arasında Gazze'nin yeniden imarı, sınır kapılarının açılması, ablukanın kaldırılması, insanların dolaşımına izin verilmesi ve kısıtlama olmaksızın malzeme taşınmasının da yer aldığını söyledi.

Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi Çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada önceliklerinin Filistin halkının çıkarları ile Gazze’deki çatışmaların "tamamen durması" olduğunu aktardı.

Savaşın sona ermesi adına anlaşmaya varmak için görüşmelere katılmaya hazır olduklarını da eklediler.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes önerisini desteklediğini tekrarladı.

Sullivan, uluslararası kamuoyunun Hamas'ı ateşkes önerisini kabule teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakereler ABD, Mısır ve Katar'dan müzakerecilerin arabuluculuğunda aylardır devam ediyor.