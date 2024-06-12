Hamas, İsrail'in kalıcı ateşkese bağlılığını talep ediyor

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Hamas, ABD’nin desteklediği Gazze’de ateşkes planına dair cevabını iletti. Örgütün üst düzey bir yetkilisi BBC’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in kalıcı ateşkese bağlılığını talep ettiklerini yineledi.

Hamas, açıklamasında müttefikleri Filistin İslami Cihad Hareketi ile bir anlaşmaya varmak için hazır olduklarını belirtti.

ABD’nin kamuoyuna açıkladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Pazartesi akşamı kabul ettiği plan altı haftanın ardından kalıcı ateşkes öngörüyor.

İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin arabulucularından Katar ve Mısır da Hamas’ın cevabını ilettiğini doğruladı.

Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi ortak açıklamasında önceliklerinin Filistin halkının çıkarları ile Gazze’deki çatışmaların tamamen durması olduğunu aktardı.

Savaşın sona ermesi adına anlaşmaya varmak için görüşmelere katılmaya hazır olduklarını da eklediler.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, Hamas’ın cevabını iletmesinin faydalı olduğunu, Amerikalı yetkililerin cevabı değerlendirdiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes planına sadık olduğunu, dünyanın Hamas’ın yanıtını beklediğini söylemişti.

“ABD bizi hükümetimizden kurtarsın”

Ateşkes planında üç aşama öngörülüyor.

İlkinde rehine ve mahkum takası ile kısa süreli ateşkes uygulanması planlanıyor.

İkinci aşamada kalıcı olarak düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi var.

Üçüncü aşamada ise savaş boyunca neredeyse tamamen yok olan Gazze’nin yeniden inşası yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in kabul ettiğini belirttiği ateşkes planını 31 Mayıs'ta kamuoyuna açıklamıştı.

Netanyahu, savaş kabinesinin plana onay verdiğini söylemiş ancak plana açık bir şekilde desteğini açıklamamıştı.

Hükümetindeki aşırı sağ üyeler ise planın onaylanmasının Hamas’a teslim olmak anlamına geleceğini söyleyerek koalisyondan çekilmekle tehdit ediyor.

Blinken, Tel Aviv’de İsrailli yetkililerle görüşürken dışarıda rehinelerin fotoğraflarını tutan bir grup anlaşmanın sağlanması için ABD lehine tezahüratlar attı.

Rehine alınan 19 yaşındaki İsrail askeri Nimrod Cohen’ın annesi Vicki Cohen, “Blinken ve ABD’den bizi hükümetimizden kurtarması için yardım istemeye geldik. Başbakanımız sevdiklerimizi geri getirmek istemiyor, hükümetimize baskı kurmalarına ihtiyacımız var” dedi.