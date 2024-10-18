Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı - Son Dakika
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Dünya

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

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İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlenen operasyonda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia etmişti. Gözler Hamas'ın konuyla ilgili açıklamasına çevrilirken bugün kameralar önüne geçen üst düzey yetkili Bassem Naim Yahya, Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı. Naim "Durum çok acı verici ama sonunda biz kazanacağız" dedi.

18.10.2024 13:21
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İsrail dün akşam saatlerinde Gazze'ye düzenlenen operasyonda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

BIDEN: DNA TESTİ SONUÇLARI ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULUYOR

Başbakan Binyamin Netanyahu da İsrail ordusunun duyurduğu haberi doğrularken ABD Başkanı Joe Biden da "DNA testi sonuçları Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğruluyor. Bugün ABD, İsrail ve tüm dünya için güzel bir gün" ifadelerini kullanmıştı.

HAMAS'TAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Tel Aviv yönetiminden gelen art arda açıklamalar sonrası gözler Hamas'tan gelecek resmi bir açıklamaya çevrilirken beklenen haber bugün geldi.

"SİNVAR'IN ÖLÜMÜ ACI VERİCİ"

Hamas üst düzey yetkilisi Bassem Naim, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı. CNN'e verdiği bir röportajda Naim, Sinvar'ın ölümünü "acı verici" olarak nitelendirdi ancak Hamas'ın "sonunda kazanacağını" iddia etti.

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı. Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu. Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti. İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.

Hamas, Yahya Sinvar\'ın ölümünü doğruladı

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Son Dakika Dünya Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Turgay Kayaoğlu:
    Savaşmak sizden zafer Allah'ındır Rabbim sizleri bu yolda muzaffer eylesin 276 51 Yanıtla
    mehmet:
    ALLAH müslümanlara karışmıyor şuanda israil tarafında 0 0
  • Oğuz Şeker:
    bir terörist bir teröristi öldürmüş ne var bunda 76 230 Yanıtla
    Turgay Kayaoğlu:
    senden iyi terörist mi var 0 0
    Ferruh Şekerci:
    Bizim teröristimiz pkk-ypg, kim destekliyor israil, israil kim terör devleti şimdi bu şartlarda israilin terörist diye tanımladığı haması desteklemek bize farz değilmi 0 0
    Selami Karagülle:
    Bir teröiste burada yorum yapmış 0 0
    Refik Durmua:
    senin aklın ermez git ötede biraz park var orada takıl salıncağa bin biraz buralar sana göre değil magazin programlara yorum yap enisi sen 0 0
    Yasin Oruç:
    karaktersiz 0 0
  • Yusuf Gümüşsoy:
    Biz bir ölür, Bin diriliriz.Allah şehadetini kabul etsin inş. 180 41 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    haha 41 174 Yanıtla
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